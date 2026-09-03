Julián Millán é jogador do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Julián Millán é jogador do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 03/09/2026 11:20

Rio - Contratado pelo Fluminense para a defesa no primeiro semestre, o zagueiro Julián Millán , de 28 anos, vem pouco a pouco conquistando os corações do seus torcedores. O colombiano jogou ainda poucas partidas, mas é visto positivamente. Ao analisar sua adaptação ao futebol brasileiro, o jogador lamentou a lesão que sofreu logo no retorno da paralisação da Copa do Mundo, quando havia conquistado a vaga de titular.

"Na verdade, sim (fiquei frustrado), porque não foi fácil conquistar meu espaço e, justamente quando pensei que teria mais minutos, veio a lesão. Mas são coisas que acontecem, e não podemos ficar presos à frustração. O mais importante é se levantar e continuar lutando. Minha adaptação tem sido muito positiva. Acredito que sempre estive preparado para contribuir, sempre com boa vontade e disposição para dar o melhor de mim", disse em entrevista ao site "GE".

Depois da sua chegada, o Fluminense fechou a contratação de Thiago Silva. O zagueiro exaltou o veterano e comemorou a oportunidade de aprender bastante com um dos melhores de todos os tempos na posição.

"É um privilégio jogar com o Thiago. Obviamente, ele nos ajuda a melhorar em muitíssimas coisas e está sempre exigindo o máximo. Pessoalmente, é uma sorte tê-lo como companheiro. Temos muito a aprender com ele, porque todo mundo sabe o que ele conquistou na carreira. É alguém digno de admiração", afirmou.