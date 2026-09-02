Lucas Andrade, que recebeu uma camisa do Fluminense, ao lado de Fred - Divulgação/FFC

Lucas Andrade, que recebeu uma camisa do Fluminense, ao lado de FredDivulgação/FFC

Publicado 02/09/2026 22:54

Rio - Lucas Andrade, auxiliar da seleção brasileira sub-20, foi ao Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, nesta quarta-feira (2). O técnico do Fluminense na mesma categoria de base, Fred, recebeu o profissional e ainda o presenteou com uma camisa do time.

"O Fluminense é um grande parceiro da Seleção Brasileira e, historicamente, forma grandes atletas, não só para nossas categorias de base, mas para a equipe principal. A gente já queria vir há algum tempo e entendeu que era um bom momento para estar aqui, em Xerém. Fomos muito bem recebidos por todos e tivemos uma boa conversa com Antônio (Garcia, diretor executivo de futebol de base) e Fred", explicou Lucas Andrade, ao site do Tricolor.

"É um clube de muita importância no nosso processo, então incluímos o momento do treino, igualmente relevante ao do jogo, como alternativa de conhecimento dos profissionais e atletas, também, como pessoas. Procuramos fortalecer nosso vínculo presencialmente, tendo um tempo de troca", completou.

O auxiliar da Seleção sub-20 esteve no CT Carlos Castilho na terça-feira (1º). Já nesta quarta (2) conheceu as instalações do CT Vale das Laranjeiras e acompanhou a rotina dos juniores.

"A gente vê que Xerém está em um momento de reforma, o que, com certeza, repercute na formação, porque as condições estruturais fazem toda a diferença. Mas, acima de tudo, as pessoas daqui são de alto nível. Todos nos trataram extremamente bem e abriram as portas para termos um dia proveitoso, de boas informações de cada atleta, história e processo de transição", afirmou Lucas Andrade.

"Esperamos contribuir trazendo o que a CBF tem feito. A instituição nunca esteve tão focada em desenvolver o futebol brasileiro, em especial a categoria de base, como no momento atual. Estamos aqui para demonstrar nosso compromisso com as melhorias para a categoria Sub-20 e para o futebol brasileiro como um todo", enfatizou o profissional", completou.