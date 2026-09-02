Ganso em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Ganso em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 02/09/2026 12:41

Rio - Ídolo do Fluminense, Paulo Henrique Ganso, de 36 anos, defende o clube carioca desde 2019. O camisa 10, que retomou espaço na equipe titular recentemente, contou que esteve bem perto de ter seu contrato rescindido pelo Tricolor em algumas oportunidades.

"Estou aqui desde 2019, são praticamente oito anos. Aconteceu antes e, também, um pouquinho recente. Mas agora eu estou muito tranquilo, eu estou livre no mercado, né, tenho contrato até o fim do ano. Vamos levar até o fim do ano, continuar jogando", disse em entrevista à "Record".

Ganso teve momentos de altos e baixos no Fluminense, depois de duas temporadas praticamente no banco de reservas, ele deu a volta por cima a partir de 2022. O camisa 10 contou que as tentativas de rescindir tinham a ver com o estilo dos treinadores.

"Tem o diretor, o presidente, o treinador, e eles têm que tomar decisões. Depende do estilo de jogo que eles querem para aquele momento… Eu falava: se vocês querem isso, tá bom, vamos ver o que vai acontecer. Passava um tempo e eu sempre acabei ficando", contou.