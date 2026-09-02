Léo Jance em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Léo Jance em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 02/09/2026 17:49

O DIA.



Léo Jance estreou pelos profissionais em abril de 2025, na goleada sobre o San José por 5 a 0, pela Copa Sul-Americana. Depois, entrou em campo na reta final das partidas do Campeonato Carioca contra o Boavista e o Madureira, até ser emprestado.



LEIA MAIS: Thiago Silva volta a ser ausência em treino do Fluminense Rio — O lateral-esquerdo Léo Jance, de 21 anos, retornou ao Fluminense após ser emprestado ao Náutico no início do ano. O atleta, revelado pelo Tricolor, deve ser regularizado em breve para ficar à disposição de Marcão. A informação foi confirmada pelo clube aoLéo Jance estreou pelos profissionais em abril de 2025, na goleada sobre o San José por 5 a 0, pela Copa Sul-Americana. Depois, entrou em campo na reta final das partidas do Campeonato Carioca contra o Boavista e o Madureira, até ser emprestado.

Pelo clube pernambucano, que disputa a Série B, o jogador disputou apenas seis partidas de janeiro a julho e não conseguiu se firmar entre os titulares. Ele teve uma sequência de quatro jogos entre junho e julho, mas agora, retornou ao Fluminense.



O atleta pode se tornar uma opção para o setor. Na posição, o técnico Marcão tem à disposição os jogadores Renê e Guilherme Arana.