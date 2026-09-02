Marcão comanda treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
Thiago Silva volta a ser ausência em treino do Fluminense
Zagueiro, de 41 anos, não enfrentou o Athletico-PR; Marcão afirmou que o defensor vinha sentindo dores na semana passada
Fred recepciona auxiliar da Seleção sub-20, que ganha camisa do Flu
O encontro visou fortalecer os laços entre as divisões de base do Tricolor e do Brasil; Andrade acompanhou de perto a rotina dos juniores
Lateral-esquerdo volta ao Fluminense após empréstimo
Léo Jance, de 21 anos, estava no Náutico, mas não conseguiu se firmar e pode ser opção para o técnico Marcão na sequência da temporada
Thiago Silva volta a ser ausência em treino do Fluminense
Zagueiro, de 41 anos, não enfrentou o Athletico-PR; Marcão afirmou que o defensor vinha sentindo dores na semana passada
Ganso conta que Fluminense tentou rescisão de contrato
Jogador, de 36 anos, se tornou ídolo do clube, que defende desde 2019; camisa 10 tem permanência incerta para a próxima temporada
Com moral, Marcão precisa resolver problema em começo de trabalho
Sistema defensivo do Fluminense tem sido ponto fraco nos últimos jogos; em quatro partidas, o Tricolor sofreu sete gols dos rivais
Thiago Silva é ausência em primeiro treino do Fluminense na semana
Zagueiro, de 41 anos, não enfrentou o Athletico-PR; Marcão afirmou que o defensor vinha sentindo dores na semana passada
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