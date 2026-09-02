Marcão comanda treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Marcão comanda treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Publicado 02/09/2026 16:50

A expectativa de Marcão era poder contar com Thiago Silva no clássico contra o Vasco, no próximo sábado (5), mas com a segunda ausência do zagueiro a sua presença passa a ser considerada dúvida.

"Não podemos contar com ele hoje (domingo), mas acredito que nos próximos jogos a gente vai poder contar. (Hoje) por conta do campo sintético, ele sentiu dores durante esses dois últimos dias, mas vamos cuidar, porque eu acredito que nas próximas partidas ele vai estar em campo nos ajudando", disse Marcão depois do jogo contra o Athletico-PR.

O Fluminense tem um duelo considerado mais importante na próxima terça-feira (8) contra o Platense, no Maracanã, às 19h (de Brasília), pela Libertadores.