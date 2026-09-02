Marcão comanda treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - Pelo segundo dia consecutivo, o zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, não participou do treinamento do Fluminense ao lado dos seus companheiros. O veterano sentiu dores na semana passada e foi preservado da partida contra o Athletico-PR, no último domingo (30), disputada no gramado sintético da Arena da Baixada.
LEIA MAIS: Ganso conta que Fluminense tentou rescisão de contrato
A expectativa de Marcão era poder contar com Thiago Silva no clássico contra o Vasco, no próximo sábado (5), mas com a segunda ausência do zagueiro a sua presença passa a ser considerada dúvida.
LEIA MAIS: Com moral, Marcão precisa resolver problema em começo de trabalho
"Não podemos contar com ele hoje (domingo), mas acredito que nos próximos jogos a gente vai poder contar. (Hoje) por conta do campo sintético, ele sentiu dores durante esses dois últimos dias, mas vamos cuidar, porque eu acredito que nas próximas partidas ele vai estar em campo nos ajudando", disse Marcão depois do jogo contra o Athletico-PR.
LEIA MAIS: Thiago Silva é ausência em primeiro treino do Fluminense na semana
O Fluminense tem um duelo considerado mais importante na próxima terça-feira (8) contra o Platense, no Maracanã, às 19h (de Brasília), pela Libertadores.