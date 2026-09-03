Richard Ríos é o novo reforço do Al-Ittihad, da Arábia SauditaDivulgação / Al-Ittihad
Clube saudita anuncia contratação de Richard Ríos, ex-Flamengo
Meio-campista, que pertence ao Benfica (POR), assinou vínculo com o Al-Ittihad por empréstimo até o fim da temporada 2026/27
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