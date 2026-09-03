Richard Ríos é o novo reforço do Al-Ittihad, da Arábia Saudita - Divulgação / Al-Ittihad

Richard Ríos é o novo reforço do Al-Ittihad, da Arábia SauditaDivulgação / Al-Ittihad

Publicado 03/09/2026 10:15

Após uma temporada abaixo das expectativas em Portugal, o meio-campista Richard Ríos, ex-Palmeiras e Flamengo , agora vai mostrar o seu futebol na Oriente Médio. O jogador foi anunciado como reforço do Al-Ittihad. Assim, ele deixa o Benfica e chega por empréstimo até o fim da temporada 2027.

Segundo informações do jornal português 'A Bola', a transação atingiu as cifras de 3 milhões de euros (algo em torno de R$ 18 milhões). Com a sua saída neste período, o clube de Lisboa cumpre o objetivo de enxugar a folha salarial do departamento de futebol.

Em sua despedida, no aeroporto, o atleta comentou sobre a transferência e disse estar ansioso para escrever um novo capítulo em sua trajetória nos gramados, mas foi cauteloso ao falar sobre o seu novo destino. "Estou muito contente, mas não sei o que vou encontrar. Agradeço por todo carinho que recebi aqui", comentou.

A mudança de ares acontece após uma temporada sem brilho do jogador colombiano. Para tirar Ríos do Palmeiras em julho de 2025, os portugueses desembolsaram 27 milhões de euros (aproximadamente R$ 162 milhões), na transação mais cara da história do clube. O alto investimento, no entanto, não se justificou.

Pelo conjunto vermelho, ele entrou em campo em 51 oportunidades, balançou as redes oito vezes e contribuiu com seis assistências. Neste ano, porém, apesar de ter participado da pré-temporada, ele perdeu espaço com o treinador Marco Silva. Assim, a diretoria resolveu negociá-lo, mas não deu opção de compra ao time saudita ao final do empréstimo.