Relâmpago McQueen fará uma participação especial no GP da ItáliaDivulgação / Fórmula 1
Fórmula 1: 'Relâmpago McQueen' vai marcar presença no GP da Itália
Personagem da série de filmes se apresentará no Circuito de Monza e dará volta de honra; ainda há uma ação com o safety car
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