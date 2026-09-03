Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1Divulgação / Fórmula 1
Bortoleto prevê desafio para Audi no GP da Itália: 'Não vai ser fácil'
Equipe alemã disputa sua primeira temporada na Fórmula 1, mas tem encontrado problemas de confiabilidade do carro durante as corridas
Após protesto, organizadas do Botafogo mudam de setor no estádio
Torcidas decidem ficar na Leste Inferior contra o Palmeiras, enquanto TJB retornará diante do Bragantino, ambos pelo Campeonato Brasileiro
Rescisão de atacante com o Flamengo é publicada no BID
Wallace Yan já foi anunciado como reforço do Red Bull Bragantino; o vínculo do jogador com o Massa Bruta vai até agosto de 2031
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Espanhol destacou qualidades do brasileiro e também relembrou duelo entre o clube francês e o Flamengo pela final do Intercontinetal
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Momento ocorreu na Copa da Argentina, na partida entre Vélez Sarsfield e Boca Juniors, que terminou empatada e foi decidida nos pênaltis
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Defensor do Copenhagen ficou no banco nesta quinta-feira (3) em meio às tratativas, que preveem empréstimo com opção de compra
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