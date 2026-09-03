Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1 - Divulgação / Fórmula 1

Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1Divulgação / Fórmula 1

Publicado 03/09/2026 18:00 | Atualizado 03/09/2026 18:09

Rio - Em busca de mais consistência nas corridas, a Audi se prepara para um dos maiores desafios da temporada: o GP de Monza. A pista, que é conhecida por sua velocidade, promete impor dificuldades para a equipe alemã, que faz sua estreia na Fórmula 1 . O piloto brasileiro prevê muitos desafios pela frente, mas mostrou animação com a atualização de marchas.

"Sabemos que Monza não vai ser uma pista fácil, mas também temos que trabalhar para melhorar até nos pontos fracos, digamos assim. Nesta etapa, estamos trazendo uma relação de marchas nova e é algo que vai ser interessante também para a mudança de dirigibilidade do carro, principalmente, que é o que temos trabalhado esse ano", disse Bortoleto em entrevista ao "ge".

A nova relação de marchas que a Audi vai estrear em Monza pode ajudar a eficiência nas largadas. Durante as corridas, Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg conseguem se classificar entre os dez melhores, mas perdem ritmo nas provas, principalmente por causa de problemas na largada. A busca pela consistência é o maior desafio para a equipe alemã na temporada.

"Essa mudança que fizemos foi algo que identificamos bem no início do ano para melhorar a dirigibilidade geral. Esse é o principal aspecto em que temos trabalhado com nosso motor. Não acho que isso vá melhorar drasticamente nossas largadas, mas acho que vai nos ajudar a ser um pouco mais consistentes nas largadas e também em condições de pista molhada e seca", completou.