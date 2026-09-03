Luis Enrique comanda treinamento do PSGFranck Fife / AFP

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Pedro Logato
Rio - Com um excelente começo como treinador do Monaco, Filipe Luís, terá um grande desafio nesta sexta-feira (4), pelo Campeonato Francês. O brasileiro irá encarar o bicampeão europeu PSG. Treinador da equipe de Paris, Luis Enrique, relembrou o primeiro encontro entre os dois e exaltou o ex-comandante do Flamengo.
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"Um técnico corajoso que ama jogar futebol. Ele fez muitas coisas importantes no Brasil. Quando estávamos nos preparando para o jogo da Copa Intercontinental contra o Flamengo, vimos que tipo de técnico ele é. Acho importante ter novos técnicos que amam jogar futebol. É uma ótima notícia para o futebol francês que ele esteja na Ligue 1", disse o espanhol.
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Flamengo e PSG decidiram o Intercontinental no ano passado. O Rubro-Negro teve excelentes momentos no jogo que terminou empatado por 1 a 1. O título francês veio apenas na decisão por pênaltis.
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"Vamos tentar conquistar os três pontos; não será fácil porque o Monaco é um time muito bom", concluiu o técnico do PSG.