Colidio (esq.) e Sosa (dir.) chegam com status de titulares. Ao centro, o diretor de futebol Admar Lopes - Dikran Sahagian | Vasco

Colidio (esq.) e Sosa (dir.) chegam com status de titulares. Ao centro, o diretor de futebol Admar LopesDikran Sahagian | Vasco

Publicado 03/09/2026 20:11

Rio - O Vasco agitou o mercado nesta janela e reforçou o elenco para suportar o calendário com três competições. O Cruz-Maltino trouxe os argentinos Santiago Sosa, Facundo Colidio e Alan Lescano, mas a nacionalidade não é a única coisa em comum entre os reforços. Afinal, o trio foi especulado no rival Flamengo antes do acerto com o Gigante da Colina.

Nas redes sociais, a coincidência virou assunto entre os vascaínos. Felizes com os reforços, os torcedores do Vasco aproveitaram para provocar o Flamengo, que perdeu a disputa pelos três jogadores. No caso mais recente, o Cruz-Maltino chegou a um acordo com Alan Lescano, do Argentinos Juniors , nesta quinta-feira (3), e deve realizar o anúncio oficial em breve.

Apesar de especulados, o Flamengo não foi adiante nos negócios, ficando apenas na linha do interesse. Contudo, os vascaínos enxergaram as contratações como um sinal de que a "maré" está virando, inclusive brincam que o Vasco deu "chapéu" no rival.

"Até que enfim a maré virou para nós, nunca achei que esse momento chegaria, antes era só o contrário" disse um torcedor pelo "X". Outro vascaíno foi além: "E se reclamarem, ainda vamos contratar os craques de vocês! Abre seu olho Flamengo", provocou, em tom de brincadeira.

Além disso, outros torcedores relembraram outros tempos em que jogadores especulados pelo Vasco iam para o Flamengo. "Antigamente, quando abria qualquer site de notícia do Vasco era só 'Especulado no Vasco vai para rival'. Ver essa mudança é uma vitória", disse um torcedor com tom de alívio.

As atuações de Facundo Colidio e Santiago Sosa estão agradando os vascaínos. O atacante, inclusive, já marcou um gol com a camisa cruz-maltina e deu assistência no triunfo sobre o Vitória, que garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil. Já o volante, por sua vez, rapidamente virou peça-chave no esquema do técnico Pedro Emanuel. Há a expectativa de que ambos sejam essenciais para a sequência do ano.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza