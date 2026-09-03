Colidio (esq.) e Sosa (dir.) chegam com status de titulares. Ao centro, o diretor de futebol Admar LopesDikran Sahagian | Vasco

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João André Pombo
Rio - O Vasco agitou o mercado nesta janela e reforçou o elenco para suportar o calendário com três competições. O Cruz-Maltino trouxe os argentinos Santiago Sosa, Facundo Colidio e Alan Lescano, mas a nacionalidade não é a única coisa em comum entre os reforços. Afinal, o trio foi especulado no rival Flamengo antes do acerto com o Gigante da Colina.
Nas redes sociais, a coincidência virou assunto entre os vascaínos. Felizes com os reforços, os torcedores do Vasco aproveitaram para provocar o Flamengo, que perdeu a disputa pelos três jogadores. No caso mais recente, o Cruz-Maltino chegou a um acordo com Alan Lescano, do Argentinos Juniors, nesta quinta-feira (3), e deve realizar o anúncio oficial em breve.
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Apesar de especulados, o Flamengo não foi adiante nos negócios, ficando apenas na linha do interesse. Contudo, os vascaínos enxergaram as contratações como um sinal de que a "maré" está virando, inclusive brincam que o Vasco deu "chapéu" no rival. 
"Até que enfim a maré virou para nós, nunca achei que esse momento chegaria, antes era só o contrário" disse um torcedor pelo "X". Outro vascaíno foi além: "E se reclamarem, ainda vamos contratar os craques de vocês! Abre seu olho Flamengo", provocou, em tom de brincadeira.
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Além disso, outros torcedores relembraram outros tempos em que jogadores especulados pelo Vasco iam para o Flamengo. "Antigamente, quando abria qualquer site de notícia do Vasco era só 'Especulado no Vasco vai para rival'. Ver essa mudança é uma vitória", disse um torcedor com tom de alívio.
As atuações de Facundo Colidio e Santiago Sosa estão agradando os vascaínos. O atacante, inclusive, já marcou um gol com a camisa cruz-maltina e deu assistência no triunfo sobre o Vitória, que garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil. Já o volante, por sua vez, rapidamente virou peça-chave no esquema do técnico Pedro Emanuel. Há a expectativa de que ambos sejam essenciais para a sequência do ano.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza