Neto exaltou o Vasco - Reprodução/Band

Neto exaltou o VascoReprodução/Band

Publicado 03/09/2026 19:21

Rio - Ídolo do Corinthians, Neto, utilizou suas redes sociais para exaltar o Vasco, depois da classificação para a semifinal da Copa do Brasil . O apresentador da Band reforçou a força do clube, mesmo em momentos de dificuldades nos últimos anos.

"É uma coisa impressionante, a força do Vasco, a força da torcida do Vasco, o Vasco é muito grande, meus amigos. Com todos os problemas que têm, que fizeram algumas pessoas quase acabaram com o clube, mas o Vasco é tão grande que ano passado quase foi campeão e esse ano de novo está forte, mesmo com os problemas envolvendo a SAF, todas as coisas", disse em seu perfil oficial no Instagram.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Vasco está nas semifinais da Copa do Brasil. Em 2024, o Cruz-Maltino acabou eliminado pelo Atlético-MG, vice-campeão, e no ano passado chegou até a decisão, depois de superar o Fluminense na disputa dos pênaltis.

Na próxima fase, o Vasco terá um desafio bastante complicado: o Palmeiras. Do outro lado da chave está o Atlético-MG e o vencedor de Grêmio e Internacional, que vão entrar em campo nesta quinta-feira (3).