Grande destaque do Argentinos Juniors, Alan Lescano se acertou com o Vasco e é aguardado no Rio - Divulgação / Argentinos Jrs

Grande destaque do Argentinos Juniors, Alan Lescano se acertou com o Vasco e é aguardado no RioDivulgação / Argentinos Jrs

Publicado 03/09/2026 16:40

O Vasco irá desembolsar 7,5 milhões de dólares fixos (cerca de R$ 39) mais 1,5 milhão de dólares (R$ 7,8 milhões) em metas pela contratação do meia argentino.

Depois de desistir de contratar um zagueiro, o Vasco passou a priorizar a chegada de um apoiador. Com Lescano, o Cruz-Maltino chega a cinco reforços para o segundo semestre. Antes do argentino, o clube carioca acertou com o lateral-esquerdo Paulinho, do volante Santiago Sosa e dos atacante Facundo Colidio e Bruno Duarte.

Revelado pelo Gimnasia, Lescano chegou ao Argentinos Jrs em 2023. No ano seguinte viveu sua melhor temporada com 45 jogos, 12 gols e quatro assistências. Em 2026, ele entrou em campo em 28 partidas e balançou as redes em seis vezes.