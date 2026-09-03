Grande destaque do Argentinos Juniors, Alan Lescano se acertou com o Vasco e é aguardado no RioDivulgação / Argentinos Jrs

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Pedro Logato
Rio - O Vasco acertou a contratação do meia Alan Lescano, de 24 anos, que defendia o Argentino Jrs. Depois de alguns dias de debates sobre os últimos detalhes, os cariocas conseguiram chegar a um acordo com o clube de Buenos Aires. As informações são do jornalista César Luis Merlo.
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O Vasco irá desembolsar 7,5 milhões de dólares fixos (cerca de R$ 39) mais 1,5 milhão de dólares (R$ 7,8 milhões) em metas pela contratação do meia argentino.
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Depois de desistir de contratar um zagueiro, o Vasco passou a priorizar a chegada de um apoiador. Com Lescano, o Cruz-Maltino chega a cinco reforços para o segundo semestre. Antes do argentino, o clube carioca acertou com o lateral-esquerdo Paulinho, do volante Santiago Sosa e dos atacante Facundo Colidio e Bruno Duarte.
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Revelado pelo Gimnasia, Lescano chegou ao Argentinos Jrs em 2023. No ano seguinte viveu sua melhor temporada com 45 jogos, 12 gols e quatro assistências. Em 2026, ele entrou em campo em 28 partidas e balançou as redes em seis vezes.
 
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