Patch da Copa do Brasil na camisa do VascoMatheus Lima / Vasco
Torcedores do Vasco ironizam jogador do Vitória após classificação
Matheuzinho provocou os cruz-maltinos em São Januário, depois do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil de 2026
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Neto exalta Vasco depois de classificação: 'É muito gigante'
Cruz-Maltino está nas semifinais da Copa do Brasil pela terceira temporada seguida; adversário na próxima fase vai ser o Palmeiras
Rojas valoriza momento do Vasco e mira retorno aos gramados
O meia colombiano sofreu um edema na coxa direita em agosto e busca voltar à lista de relacionados do técnico Pedro Emanuel
Vasco tem negociação avançada pelo zagueiro Gabriel Pereira
Defensor do Copenhagen ficou no banco nesta quinta-feira (3) em meio às tratativas, que preveem empréstimo com opção de compra
Ex-Vasco faz golaço e surpreende torcedores: 'Absurdo'
Volante de 28 anos, Hugo Moura marcou pela quarta vez em apenas seis partidas com a camisa do Al-Fayha, da Arábia Saudita
Vasco acerta a contratação de Alan Lescano
Jogador, de 24 anos, será o quinto reforço do Cruz-Maltino na temporada; atleta entrou em campo em 28 jogos e fez seis gols no ano
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