Patch da Copa do Brasil na camisa do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Patch da Copa do Brasil na camisa do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 03/09/2026 20:01

Rio - O Vasco venceu o Vitória por 2 a 0 no Barradão, na quarta-feira (2), e garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil. Após a partida, alguns torcedores do Cruz-Maltino relembraram a provocação que Matheuzinho fez em São Januário. A cena aconteceu depois do jogo de ida, que terminou com triunfo do Gigante da Colina por 1 a 0.

"Com todo respeito ao jogador, mas o Vasco já conseguiu classificação com um a menos na Arena da Baixada contra o Athletico Paranaense, ele estava achando que o Vitória era o Barcelona de 2009? Nunca vi isso hahaha", disse um internauta por meio do 'X', zombando da confiança do jogador adversário.

Outro torcedor também falou sobre a postura do meia: "Do jeito que ele falou, estava achando que esse camisa 10 do Vitória era o Mbappé, no mínimo", comparou de forma irônica.

Inclusive, ainda em campo, Thiago Mendes e Robert Renan também rebateram a provocação do jogador adversário. Os torcedores da equipe exaltaram muito a postura dos atletas.

"Eu tenho que admitir que estava com saudades de um time marrento! Se continuar assim, vai ser campeão, não tem jeito!", afirmou de forma otimista o vascaíno.

Em concordância, um companheiro de arquibancada exaltou o capitão: "Com toda a certeza, Thiago Mendes é o jogador mais identificado com o Vasco que eu já vi! Chegou na dele, fez alguns jogos um pouco abaixo, se preparou para voltar e inteiro e, por fim, teve sua redenção. (...) Esse é muito vascaíno, não leva desaforo para casa", celebrou o torcedor.

O Cruz-Maltino retorna a campo no próximo sábado (5), em duelo com o Fluminense. A partida será no Maracanã, válida pelo Brasileirão, às 21h (de Brasília).

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges