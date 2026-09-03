Hugo Moura é jogador do Al-FayhaDivulgação / Al-Fayha
E esse GOLAÇO de Hugo Moura pelo Al Fayha?!— Central do Arabão (@centraldoarabao) September 3, 2026
6 jogos e 4 gols para o brasileiro! pic.twitter.com/PRvVOvxXX4
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Hugo Moura é jogador do Al-FayhaDivulgação / Al-Fayha
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6 jogos e 4 gols para o brasileiro! pic.twitter.com/PRvVOvxXX4
Neto exalta Vasco depois de classificação: 'É muito gigante'
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Rojas valoriza momento do Vasco e mira retorno aos gramados
O meia colombiano sofreu um edema na coxa direita em agosto e busca voltar à lista de relacionados do técnico Pedro Emanuel
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Defensor do Copenhagen ficou no banco nesta quinta-feira (3) em meio às tratativas, que preveem empréstimo com opção de compra
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Volante de 28 anos, Hugo Moura marcou pela quarta vez em apenas seis partidas com a camisa do Al-Fayha, da Arábia Saudita
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Jogador, de 24 anos, será o quinto reforço do Cruz-Maltino na temporada; atleta entrou em campo em 28 jogos e fez seis gols no ano
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Lateral ultrapassou o compatriota Sebastián Beracochea, campeão carioca com o Expresso da Vitória nos anos 40, e bateu recorde do clube
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