Hugo Moura é jogador do Al-Fayha - Divulgação / Al-Fayha

Hugo Moura é jogador do Al-FayhaDivulgação / Al-Fayha

Publicado 03/09/2026 16:48 | Atualizado 03/09/2026 19:28

Ex-jogador do Vasco , Hugo Moura anotou um golaço para abrir o placar no empate do Al-Fayha com o Al-Kholood por 2 a 2, nesta quinta-feira (3), pelo Campeonato Saudita. Por meio das redes, torcedores cruz-maltinos mostraram surpresa com a fase artilheira do volante.

Ele já alcançou o mesmo número de gols que teve pelo Cruz-Maltino, mas precisou de 113 partidas a menos. Abaixo, confira a pintura:

E esse GOLAÇO de Hugo Moura pelo Al Fayha?!



6 jogos e 4 gols para o brasileiro! pic.twitter.com/PRvVOvxXX4 — Central do Arabão (@centraldoarabao) September 3, 2026

Inclusive, alguns vascaínos lamentaram que o jogador tenha saído e acreditam que ele poderia ter dado a volta por cima sob o comando do novo técnico.

"Se esse ai ainda estivesse aqui com o Pedro Emanuel, seria titular absoluto com toda a certeza do mundo, bom jogador", afirmou o internauta por meio do 'X'.

Outro concordou com o companheiro de arquibancada: "Verdade, ele deu azar, nosso português faria ele jogar muita bola!", reforçando a confiança no treinador da equipe.

Desde sua saída do Vasco, Hugo Moura tem seis partidas e quatro gols pelo Al-Fayha. Atualmente, o time ocupa a décima posição na tabela do Campeonato Saudita, com cinco pontos. Além disso, está classificado para as oitavas de finais da Copa do Rei.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges