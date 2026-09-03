Léo Jardim é um dos principais jogadores do VascoMatheus Lima / Vasco

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Theo Faria
Goleiro do Vasco, Léo Jardim valorizou a classificação à semifinal da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino superou o Vitória por 2 a 0, na última quarta-feira (2), no Barradão, e avançou de fase no torneio nacional. Na ida, o Gigante da Colina já havia vencido por 1 a 0, em São Januário. Agora, o adversário será o Palmeiras na briga por uma vaga na decisão.
“Temos que ressaltar o trabalho e a mentalidade do grupo. Foi uma guerra. Já esperávamos que a partida seria difícil, mas em nenhum momento abrimos mão de jogar ou deixamos de tentar", disse o arqueiro, em vídeo divulgado nas redes sociais do clube.
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“Quero parabenizar esse grupo, agradecer ao mister e à comissão pela dedicação. Muito feliz pela classificação, por não ter tomado gols. Só agradecer a Deus por tudo”, completou.
O próximo compromisso do Vasco será contra o Fluminense, no sábado (5). O clássico acontecerá às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino vive situação delicada na competição. Neste momento, soma 25 pontos e ocupa a 17ª posição.