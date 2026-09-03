Léo Jardim é um dos principais jogadores do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Léo Jardim é um dos principais jogadores do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 03/09/2026 08:57 | Atualizado 03/09/2026 12:08

“Temos que ressaltar o trabalho e a mentalidade do grupo. Foi uma guerra. Já esperávamos que a partida seria difícil, mas em nenhum momento abrimos mão de jogar ou deixamos de tentar", disse o arqueiro, em vídeo divulgado nas redes sociais do clube.



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“Quero parabenizar esse grupo, agradecer ao mister e à comissão pela dedicação. Muito feliz pela classificação, por não ter tomado gols. Só agradecer a Deus por tudo”, completou.