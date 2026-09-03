Puma Rodríguez se tornou o defensor estrangeiro com mais gols na história do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Puma Rodríguez se tornou o defensor estrangeiro com mais gols na história do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 03/09/2026 13:55

Rio - Puma Rodríguez fez história no Vasco. Após marcar no triunfo sobre o Vitória por 2 a 0 , nesta última quarta-feira (2), no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o lateral-direito se isolou como o defensor estrangeiro com mais gols na história do clube.

Com o gol marcado diante do Vitória, Puma Rodríguez ultrapassou o compatriota Sebastián Beracochea, campeão carioca com o Expresso da Vitória nos anos 40, que marcou 14 gols. Pumita, por sua vez, soma 15 gols em jogos oficiais, além de um em um amistoso.

Além do recorde, Puma Rodríguez se tornou o defensor da Série A do Brasileirão com mais participações em gols na temporada, com 13. O lateral-direito do Vasco está empatado com Bernabei, do Internacional, e à frente de Alex Telles, do Botafogo, e Luciano Juba, do Bahia, com 11.

Em 2026, Puma Rodríguez vive a sua melhor temporada pelo Vasco. Ao todo, soma 36 jogos, sete gols e seis assistências. Contratado em 2023, o lateral-direito se consolidou como uma espécie de 12º jogador e se destaca pela sua polivalência. Desde a sua chegada, soma 156 jogos, 15 gols e 14 assistências.