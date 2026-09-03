Puma Rodríguez se tornou o defensor estrangeiro com mais gols na história do VascoMatheus Lima/Vasco

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Rodrigo Souza
Rio - Puma Rodríguez fez história no Vasco. Após marcar no triunfo sobre o Vitória por 2 a 0, nesta última quarta-feira (2), no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o lateral-direito se isolou como o defensor estrangeiro com mais gols na história do clube.
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Com o gol marcado diante do Vitória, Puma Rodríguez ultrapassou o compatriota Sebastián Beracochea, campeão carioca com o Expresso da Vitória nos anos 40, que marcou 14 gols. Pumita, por sua vez, soma 15 gols em jogos oficiais, além de um em um amistoso.
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Além do recorde, Puma Rodríguez se tornou o defensor da Série A do Brasileirão com mais participações em gols na temporada, com 13. O lateral-direito do Vasco está empatado com Bernabei, do Internacional, e à frente de Alex Telles, do Botafogo, e Luciano Juba, do Bahia, com 11.
Em 2026, Puma Rodríguez vive a sua melhor temporada pelo Vasco. Ao todo, soma 36 jogos, sete gols e seis assistências. Contratado em 2023, o lateral-direito se consolidou como uma espécie de 12º jogador e se destaca pela sua polivalência. Desde a sua chegada, soma 156 jogos, 15 gols e 14 assistências.
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