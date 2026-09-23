Cuiabano em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Cuiabano em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 23/09/2026 12:48

O lateral-esquerdo Cuiabano, de 23 anos, tem recebido sondagens de equipes sauditas para a próxima temporada. Com contrato com o Vasco até o fim do ano, o jovem deseja seguir no Cruz-Maltino e a tendência é que o clube de São Januário busque a manutenção do atleta.

Os times sauditas, porém, enviaram representantes para assistir os últimos jogos de Cuiabano e estão atentos ao Nottigham Forest, da Inglaterra, clube que detém os direitos do lateral-esquerdo. Uma investida poderá ser feita na próxima janela de transferências.

Cuiabano deseja seguir no Vasco. Sua família está adaptada ao Rio de Janeiro, desde que o jovem atuou pelo Botafogo em temporadas passadas. O Cruz-Maltino avalia se irá tentar a compra do atleta ou um novo empréstimo junto ao clube inglês.

No seu contrato de empréstimo junto ao Nottingham Forest, o Vasco negociou uma opção de compra por Cuiabano de algo em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58,5 milhões). O seu vínculo é até dezembro.

O lateral teve um excelente começo no Vasco em sua chegada no primeiro semestre, porém, passou a sofrer com alguns problemas físicos. Recuperado, Cuiabano retomou a titularidade e voltou a ser utilizado regularmente pelo treinador Pedro Emanuel.

Apesar dessas oscilações, a avaliação do Cruz-Maltino sobre o atleta é bastante positiva. O clube entente que Cuiabano é um jogador de muita força física e boa técnica. Ele é um jovem que ainda tem muito potencial para evoluir, mas que já está pronto para o alto nível nacional.

Revelado pelo Grêmio, Cuiabano chegou ao Botafogo em 2024. Apesar de não ter sido titular, o lateral foi peça importante nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores. No total fez 77 jogos, anotou dez gols e deu oito assistências pelo Alvinegro.

No ano passado, o lateral foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, por 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões na cotação da época). Sem espaço no clube inglês, Cuiabano foi emprestado ao Botafogo no fim de 2025, e neste ano ao Vasco. Pelo clube, entrou em campo em 26 jogos, anotou um gol e deu cinco assistências.