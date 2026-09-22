São Januário irá receber semifinal da Copa do BrasilDikran Sahagian / Vasco
Vasco confirma semifinal da Copa do Brasil em São Januário
Duelo contra o Palmeiras irá acontecer em novembro; Cruz-Maltino prioriza utilizar o Maracanã em partida pela Sul-Americana
Jornalista afirma que Vasco está entre os três melhores do Brasil
Comentarista da ESPN, André Plihal afirmou que o Cruz-Maltino e o Flamengo são os dois times com o melhor nível de futebol atualmente
Vasco confirma semifinal da Copa do Brasil em São Januário
Duelo contra o Palmeiras irá acontecer em novembro; Cruz-Maltino prioriza utilizar o Maracanã em partida pela Sul-Americana
Santiago Sosa tem papel fundamental em crescimento do Vasco
Recém-contratado, volante deu maior solidez defensiva ao Cruz-Maltino, que deixou a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro
Torcida do Vasco exalta momento de Saldivia: 'Fase dele é incrível'
Zagueiro uruguaio ainda não havia conquistado a confiança do torcedor, mas começa a se firmar na equipe sob comando de Pedro Emanuel
Conmebol define data e horário dos jogos do Vasco na Sul-Americana
Cruz-Maltino enfrenta o Boca Juniors, da Argentina, na semifinal da competição. Ainda há indefinição sobre o local da partida no Rio
Com goleada, Vasco reduz risco de rebaixamento para 22%
Cruz-Maltino deixou a zona de rebaixamento e vive bom momento no Brasileiro sendo comandado pelo português Pedro Emanuel
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