Saldivia em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Saldivia em ação pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 21/09/2026 18:26

O zagueiro uruguaio Alan Salvidia fez mais uma boa atuação na goleada do Vasco por 5 a 0 sobre o Coritiba , neste último sábado (20), no Couto Peira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador segue reconquistando a confiança da torcida após inicio muito negativo pelo Cruz-Maltino.

O próprio já havia comentado sobre o assunto após ter seu nome gritado pela torcida em São Januário , na classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana, conquistada pelo Vasco com vitória por 2 a 0 sobre o Santa Fe, da Colômbia.

"Nunca achei mal jogador, o problema eram os técnicos que deixavam o cara exposto e isso só fica mais claro a cada dia que passa. Outro exemplo é o Hinestroza que todo mundo jogava para nada e agora está voando", disse um torcedor do Vasco por meio do 'X', ressaltando o quanto a mudança de treinadores influenciou os atletas.

Outro seguiu a mesma linha pensamento. "Acho que o Pedro Emanuel ter sido um baita zagueirão pode ajudar muito ele. Mesmo com os erros graves, sempre tive a sensação de que uma hora ia encaixar e não deu outra", afirmou o internauta, relembrando os problemas que Saldivia teve ao longo da temporada.

No meio do ano, entre os meses de abril e maio, o zagueiro uruguaio marcou três gols contras, nas partidas contra Coritiba, Audax Italiano e Paysandu, sendo os dois últimos em uma diferença de apenas sete dias. Essas falhas causaram uma desconfiança muito grande para o jogador.

Por conta desses erros, os torcedores acreditam que Saldivia está "simplificando" seu jogo para reduzir ao máximo suas falhas individuais.

"Ele vem jogando bem desde o jogo da ida contra o Santa Fe. Eu percebi que agora ele está fazendo o simples, sem inventar, acho que enfim percebeu que quando inventa ele entrega (...) a bola vem, ele rebate pro lado, na boa", indagou o vascaíno, exemplificando a mudança em seu estilo jogo.

Próxima partida do Vasco

Após conseguir sair da zona de rebaixamento antes da parada para a Data Fifa , o Vasco só retorna a campo no dia 7 de outubro, para o clássico com o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo