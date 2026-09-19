Sob o comando de Pedro Emanuel, o Vasco deixou a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro - Matheus Lima / Vasco

Sob o comando de Pedro Emanuel, o Vasco deixou a zona de rebaixamento no Campeonato BrasileiroMatheus Lima / Vasco

Publicado 19/09/2026 23:55

Técnico do Vasco , Pedro Emanuel não escondeu a alegria depois da goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba , neste sábado (19), em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante fez questão de elogiar o empenho do elenco, que não diminuiu a intensidade em nenhum momento e sufocou o Coxa durante os 90 minutos.

“Era um jogo perigoso para nós. Queríamos controlar o jogo com a bola, mas corríamos riscos porque o Coritiba tem um dos melhores contra-ataques da liga. Tivemos um jogo tranquilo porque a equipe estava focada no que tinha que fazer. De marcar gols e continuar a marcar. De ter o jogo com a bola. Foi um prazer hoje ser treinador do Vasco”, iniciou o português, em entrevista coletiva.

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“Eu me senti parte da torcida. Uma frase que foi dita antes do jogo por um dos nossos jogadores é que só poderíamos conquistar os três pontos com humildade. Foi uma realidade”, complementou. “Eu me senti parte da torcida. Uma frase que foi dita antes do jogo por um dos nossos jogadores é que só poderíamos conquistar os três pontos com humildade. Foi uma realidade”, complementou.

Com o resultado, o Cruz-Maltino conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Neste momento, soma 31 pontos e ocupa a 16ª posição na tabela. Agora, o Gigante da Colina só voltará a campo depois da Data Fifa, no início de outubro. O próximo compromisso será contra o Botafogo , dia 7, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Eram três pontos fundamentais. Olhamos para os nossos adversários diretos e apenas somando é que poderemos subir. A equipe demonstrou essa ambição, determinação. Com uma exibição perfeita contra um adversário perigoso. Prazer dobrado não só pela vitória por cinco, mas por não ter sofrido gol e ter conquistado os três pontos”, disse.

Outras respostas de Pedro Emanuel

. Mais sobre a atuação: “Não dei mais tempo para quem estava fora porque quem estava em campo teve uma exibição fabulosa. Não vou destacar ninguém. É importante para quem fez os gols, para nós aumentarmos a confiança e o saldo. Mas não ganhamos nada, não sabemos nem se vamos sair da zona de rebaixamento. Esse é o caminho, vamos descansar nos próximos dias. Estes rapazes têm dado a pele, o sangue, e acho que o melhor ainda está por vir”.

. Setor ofensivo: “Temos que aceitar a opinião de todos, mas quem cria oportunidades como nós criamos, coloca bola na trave... Por isso eu digo que foi um prazer. Se não criássemos e não falhássemos, eu ficaria triste. Assim, fico menos triste. Claro que eu gostaria de ter feito mais, e a equipe também mostrou isso. Por isso minha satisfação”.

. Novos jogadores: “Todos são importantes. O Bruno Duarte chega e também ajuda. É uma alternativa na frente. Com o Saldivia jogando como está jogando, o Gabriel, se não correr, não vai ter chance. O Saldivia está jogando a vida. E as regras do jogo são estas: não vou tirar quem joga bem só porque temos um jogador novo. Sabemos o que o Gabriel vai acrescentar e por que fomos buscá-lo e os outros para nos acrescentar em qualidade e variação. Mas vou colocar os que estiverem melhor para que a equipe fique mais forte. Isso é prioridade. Naturalmente que os argentinos vieram acrescentar qualidade e, acima de tudo, acrescentar variação. Principalmente Lescano e Colidio à nossa parte de último terço por capacidade de criação de oportunidades”.

. Data Fifa: “Acho que é importante e percebemos que precisamos descansar. Vamos ter um tempo para isso, até os que jogam menos. Tem o desgaste físico e mental de estar envolvido no dia a dia. Isso cansa e precisamos descansar. Da maneira que jogamos hoje, temos que ser intensos. Vocês chamam de rodízio, eu chamo de colocar o mais fresco para correr. Nós tivemos a bola. Quem chegou há poucos dias está acrescentando qualidade no momento da posse de bola, do ataque organizado... Isso permite que tenhamos mais confiança no nosso jogo. É muito bom ver que estão todos envolvidos. Eles fizeram muito bem a proposta do jogo. Descansamos alguns dias e voltamos a nos preparar porque o mais importante da temporada ainda está para chegar”.

. Recuperação de jogadores: “Você falou alguns, mas temos quatro ou cinco. Eu só indiquei o caminho, eles têm que acreditar nisso. Eu não posso obrigá-los a nada. O que vemos em campo é que eles aceitaram que esse era o caminho e fizeram. É mérito deles por terem aceitado minha avaliação sobre o momento e sobre como poderiam sair dessa zona cinzenta. Procurei recuperá-los para que pudessem fazer aquilo que são bons e agora todos estão em bom nível e vão ter oportunidades. É questão de voltarem a serem o que são. O mérito é todo deles porque trabalharam por isso e é motivo de muito orgulho de ver que perdemos algumas bolas e a torcida estava lá para apoiar. Sem dúvidas é a ligação que criamos com eles. Tem que haver essa sinergia. Quando isso acontece, tudo fica melhor. Tem que ser um orgulho jogar diante da nossa torcida e darmos espetáculos como hoje”.

. Ramon Rique: “Parabéns para ele. Além de ser um garoto da base, é um garoto de muito potencial e humildade tremenda. Fico feliz por ter entrado. Ele é um exemplo do que o jogador deve ser. Agarrar as oportunidades. Entra sempre com a mesma garra, independente de por quanto tempo for. Ele vai errar muito, também vai acertar, como fez hoje, e nós temos que estar ali para apoiar. Com o aumento da qualidade e das opções que temos, logicamente que alguns jovens perderam espaço. Mas não vamos abandoná-los e vamos seguir os preparando para a próxima oportunidade. Cada um no seu tempo. O Ramon Rique é um excelente exemplo do que acho que o Vasco tem de potencial. Aproveitar a base, suas crias e sem pressão para não queimarmos seu crescimento”.