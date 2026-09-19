Técnico do Vasco, Pedro Emanuel não escondeu a alegria depois da goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, neste sábado (19), em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante fez questão de elogiar o empenho do elenco, que não diminuiu a intensidade em nenhum momento e sufocou o Coxa durante os 90 minutos.
“Era um jogo perigoso para nós. Queríamos controlar o jogo com a bola, mas corríamos riscos porque o Coritiba tem um dos melhores contra-ataques da liga. Tivemos um jogo tranquilo porque a equipe estava focada no que tinha que fazer. De marcar gols e continuar a marcar. De ter o jogo com a bola. Foi um prazer hoje ser treinador do Vasco”, iniciou o português, em entrevista coletiva.
“Eu me senti parte da torcida. Uma frase que foi dita antes do jogo por um dos nossos jogadores é que só poderíamos conquistar os três pontos com humildade. Foi uma realidade”, complementou.
Com o resultado, o Cruz-Maltino conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Neste momento, soma 31 pontos e ocupa a 16ª posição na tabela. Agora, o Gigante da Colina só voltará a campo depois da Data Fifa, no início de outubro. O próximo compromisso será contra o Botafogo, dia 7, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
“Eram três pontos fundamentais. Olhamos para os nossos adversários diretos e apenas somando é que poderemos subir. A equipe demonstrou essa ambição, determinação. Com uma exibição perfeita contra um adversário perigoso. Prazer dobrado não só pela vitória por cinco, mas por não ter sofrido gol e ter conquistado os três pontos”, disse.
Outras respostas de Pedro Emanuel
. Mais sobre a atuação: “Não dei mais tempo para quem estava fora porque quem estava em campo teve uma exibição fabulosa. Não vou destacar ninguém. É importante para quem fez os gols, para nós aumentarmos a confiança e o saldo. Mas não ganhamos nada, não sabemos nem se vamos sair da zona de rebaixamento. Esse é o caminho, vamos descansar nos próximos dias. Estes rapazes têm dado a pele, o sangue, e acho que o melhor ainda está por vir”.
. Setor ofensivo: “Temos que aceitar a opinião de todos, mas quem cria oportunidades como nós criamos, coloca bola na trave... Por isso eu digo que foi um prazer. Se não criássemos e não falhássemos, eu ficaria triste. Assim, fico menos triste. Claro que eu gostaria de ter feito mais, e a equipe também mostrou isso. Por isso minha satisfação”.
. Novos jogadores: “Todos são importantes. O Bruno Duarte chega e também ajuda. É uma alternativa na frente. Com o Saldivia jogando como está jogando, o Gabriel, se não correr, não vai ter chance. O Saldivia está jogando a vida. E as regras do jogo são estas: não vou tirar quem joga bem só porque temos um jogador novo. Sabemos o que o Gabriel vai acrescentar e por que fomos buscá-lo e os outros para nos acrescentar em qualidade e variação. Mas vou colocar os que estiverem melhor para que a equipe fique mais forte. Isso é prioridade. Naturalmente que os argentinos vieram acrescentar qualidade e, acima de tudo, acrescentar variação. Principalmente Lescano e Colidio à nossa parte de último terço por capacidade de criação de oportunidades”.
. Data Fifa: “Acho que é importante e percebemos que precisamos descansar. Vamos ter um tempo para isso, até os que jogam menos. Tem o desgaste físico e mental de estar envolvido no dia a dia. Isso cansa e precisamos descansar. Da maneira que jogamos hoje, temos que ser intensos. Vocês chamam de rodízio, eu chamo de colocar o mais fresco para correr. Nós tivemos a bola. Quem chegou há poucos dias está acrescentando qualidade no momento da posse de bola, do ataque organizado... Isso permite que tenhamos mais confiança no nosso jogo. É muito bom ver que estão todos envolvidos. Eles fizeram muito bem a proposta do jogo. Descansamos alguns dias e voltamos a nos preparar porque o mais importante da temporada ainda está para chegar”.
. Recuperação de jogadores: “Você falou alguns, mas temos quatro ou cinco. Eu só indiquei o caminho, eles têm que acreditar nisso. Eu não posso obrigá-los a nada. O que vemos em campo é que eles aceitaram que esse era o caminho e fizeram. É mérito deles por terem aceitado minha avaliação sobre o momento e sobre como poderiam sair dessa zona cinzenta. Procurei recuperá-los para que pudessem fazer aquilo que são bons e agora todos estão em bom nível e vão ter oportunidades. É questão de voltarem a serem o que são. O mérito é todo deles porque trabalharam por isso e é motivo de muito orgulho de ver que perdemos algumas bolas e a torcida estava lá para apoiar. Sem dúvidas é a ligação que criamos com eles. Tem que haver essa sinergia. Quando isso acontece, tudo fica melhor. Tem que ser um orgulho jogar diante da nossa torcida e darmos espetáculos como hoje”.
. Ramon Rique: “Parabéns para ele. Além de ser um garoto da base, é um garoto de muito potencial e humildade tremenda. Fico feliz por ter entrado. Ele é um exemplo do que o jogador deve ser. Agarrar as oportunidades. Entra sempre com a mesma garra, independente de por quanto tempo for. Ele vai errar muito, também vai acertar, como fez hoje, e nós temos que estar ali para apoiar. Com o aumento da qualidade e das opções que temos, logicamente que alguns jovens perderam espaço. Mas não vamos abandoná-los e vamos seguir os preparando para a próxima oportunidade. Cada um no seu tempo. O Ramon Rique é um excelente exemplo do que acho que o Vasco tem de potencial. Aproveitar a base, suas crias e sem pressão para não queimarmos seu crescimento”.
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