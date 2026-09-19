O Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Coritiba, neste sábado (19). A bola vai rolar às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Técnico do Cruz-Maltino, Pedro Emanuel não poderá contar com Barros e Cuesta.
O meio-campista sofreu lesão na coxa direita e ficará de fora. Já o zagueiro tem dores no quadril esquerdo e será preservado. Ambos já iniciaram tratamento intensivo no departamento médico do clube. Tchê Tchê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é outro que não atuará.
A provável escalação tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Adson (Bruno Duarte).
Recém-contratado, Gabriel Pereira estará à disposição e poderá fazer a sua estreia pelo Gigante da Colina. O zagueiro, que vestia a camisa do Copenhagen, da Dinamarca, foi oficializado há cerca de uma semana e assinou vínculo por empréstimo até meados do ano que vem. O acordo prevê uma opção de compra até dezembro de 2030.
O Vasco precisa vencer para respirar na competição nacional e ganhar maior tranquilidade para trabalhar durante a Data Fifa, entre o fim de setembro e o início de outubro. Neste momento, o Cruz-Maltino soma 28 pontos e ocupa a 17ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento.
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