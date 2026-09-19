Pedro Emanuel tem 55,6% de aproveitamento, com oito vitórias, seis empates e quatro derrotas - Divulgação / Vasco

Pedro Emanuel tem 55,6% de aproveitamento, com oito vitórias, seis empates e quatro derrotasDivulgação / Vasco

Publicado 19/09/2026 18:31

Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Coritiba, neste sábado (19). A bola vai rolar às 20h30 (de Brasília), em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Técnico do Cruz-Maltino, Pedro Emanuel não poderá contar com Barros e Cuesta.

O meio-campista sofreu lesão na coxa direita e ficará de fora. Já o zagueiro tem dores no quadril esquerdo e será preservado. Ambos já iniciaram tratamento intensivo no departamento médico do clube. Tchê Tchê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é outro que não atuará.

A provável escalação tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Colidio e Adson (Bruno Duarte).

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Expectativa por primeira oportunidade

Recém-contratado, Gabriel Pereira estará à disposição e poderá fazer a sua estreia pelo Gigante da Colina. O zagueiro, que vestia a camisa do Copenhagen, da Dinamarca, foi oficializado há cerca de uma semana e assinou vínculo por empréstimo até meados do ano que vem. O acordo prevê uma opção de compra até dezembro de 2030.

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Situação no Campeonato Brasileiro

O Vasco precisa vencer para respirar na competição nacional e ganhar maior tranquilidade para trabalhar durante a Data Fifa, entre o fim de setembro e o início de outubro. Neste momento, o Cruz-Maltino soma 28 pontos e ocupa a 17ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento.

Os relacionados do Vasco

. Goleiros:



- Fuzato

- Léo Jardim

- Phillipe Gabriel

. Defensores:

- Cuiabano

- Gabriel

- Lucas Freitas

- Lucas Piton

- Paulo Henrique

- Puma Rodríguez

- Robert Renan

- Saldivia

. Meio-campistas:

- Jair

- Lescano

- Ramon Rique

- Rojas

- Sosa

- Thiago Mendes

. Atacantes:

- Adson

- Andrés Gómez

- Bruno Duarte

- Colidio

- David

- Marino

- Spinelli