Das cinco últimas vitórias do Vasco, David (foto) e Andrés Gómez marcaram duas vezes cada - Matheus Lima / Vasco

Das cinco últimas vitórias do Vasco, David (foto) e Andrés Gómez marcaram duas vezes cadaMatheus Lima / Vasco

Publicado 18/09/2026 14:38

marcou duas ou mais vezes em quatro dos últimos seis jogos, como

O contestado poder ofensivo do Vasco começa a dar uma resposta positiva após um período difícil e de muita cobrança por melhor desempenho. Apesar de ainda apresentar dificuldades, o time, como contra o Santa Fe , e o ataque passa a ser esperança contra o Coritiba, no sábado (19), às 20h30, em São Januário.

O motivo é que os atacantes voltaram a ter papel relevante, o que ajuda a explicar essa melhora no desempenho vascaíno. Nesse recorte recente, o Cruz-Maltino não marcou na derrota por 1 a 0 para o Fluminense e no 0 a 0 com o Santa Fé, na Colômbia, mas os homens de frente balançaram redes nas outras quatro partidas, todas com vitória (teve outra pela Copa do Brasil, mas por 1 a 0).



Aumento de gols nas últimas partidas



Bruno Duarte e David foram os responsáveis pelos dois gols no 2 a 0. Isso só aconteceu com os atacantes do Vasco uma outra vez desde a volta após a Copa do Mundo, no 4 a 1 sobre o Olimpia, quando David, Spinelli e Adson marcaram.

Contra os colombianos, em São Januário,no 2 a 0. Isso, no 4 a 1 sobre o Olimpia, quando David, Spinelli e Adson marcaram.

A diferença é que agora os jogadores de ataque conseguiram uma constância maior e passaram a ser decisivos em sequência. No 2 a 1 contra o Grêmio, foi Colidio quem garantiu a vitória de virada.



Já Andrés Gómez abriu o placar e deu a tranquilidade ao Vasco no confronto de volta das quartas da Copa do Brasil, no 2 a 0 sobre o Vitória, no Barradão. O colombiano também foi decisivo na ida, quando marcou o único gol do 1 a 0. Entre esses dois jogos, David marcou o terceiro gol no 3 a 1 sobre o Cruzeiro.



Vasco satisfeito com atacantes do elenco



Com a resposta dos reforços Colidio e Bruno Duarte, que elevaram o nível técnico e tiveram início animador, a diretoria do Vasco não pretende contratar mais atacantes. Depois da tentativa frustrada por Richarlison, o plano mudou, já que agora só poderiam vir jogadores sem clube e livres no mercado.



"Fizemos essa reflexão depois da negociação com o Richarlison. Avaliamos várias questões. A primeira é que grande parte desses jogadores disponíveis são veteranos e não competem desde maio. O treinador está satisfeito com os jogadores ofensivos que tem e que pode extrair ainda mais de alguns", explicou o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes.



Diante do cenário atual, a única novidade será o retorno em breve de Brenner, que está em fase final de recuperação de lesão no pé esquerdo. A expectativa é que ele possa jogar no início de outubro.



"O grande reforço ofensivo desse final de temporada vai se chamar Brenner", completou o dirigente.