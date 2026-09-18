Das cinco últimas vitórias do Vasco, David (foto) e Andrés Gómez marcaram duas vezes cadaMatheus Lima / Vasco
Atacantes 'reaparecem' no Vasco e têm sequência de gols marcados
Melhora ofensiva ajuda o Cruz-Maltino a conquistar cinco vitórias e contribui para boa fase em momento decisivo na temporada
Aumento de gols nas últimas partidas
Vasco satisfeito com atacantes do elenco
Puma lidera participações em gol entre defensores nas grandes ligas
Mesmo sem ter a titularidade absoluta na lateral esquerda do Vasco, o uruguaio segue contribuindo muito ofensivamente quando entra em campo
Argentino do Vasco diz que Juninho era seu ídolo de infância
Atacante, de 26 anos, chegou ao Cruz-Maltino recentemente e tem sido elogiado pelos torcedores em começo da sua trajetória
Torcedores do Vasco elogiam nova camisa: 'Mais linda do ano'
Uniforme homenageia o Círio de Nazaré, que é considerado o maior evento católico e uma das grandes procissões do mundo inteiro
Atacantes 'reaparecem' no Vasco e têm sequência de gols marcados
Melhora ofensiva ajuda o Cruz-Maltino a conquistar cinco vitórias e contribui para boa fase em momento decisivo na temporada
Lescano vive expectativa por primeira chance como titular no Vasco
Sem Tchê Tchê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, meia-atacante pode ganhar oportunidade na escalação diante do Coritiba
Mulher de Thiago Mendes comenta adaptação no Vasco: 'Ele sofreu'
Capitão cruz-maltino viveu início difícil no clube, mas se firmou e hoje 'se sente vivo', de acordo com a atriz Kelly Mendes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.