Divulgação do lançamento da nova camisa do Vasco - Reprodução/X @VascoDaGama

Divulgação do lançamento da nova camisa do VascoReprodução/X @VascoDaGama

Publicado 18/09/2026 17:06

Vasco lançou nesta sexta-feira (18) uma camisa comemorativa especial em homenagem ao Círio de Nazaré. O modelo agradou os torcedores, que elogiaram muito pelas redes sociais e, inclusive, pediram para se tornar a nova terceira camisa da equipe na temporada. lançou nesta sexta-feira (18) uma camisa comemorativa especial em homenagem ao Círio de Nazaré. O modelo agradou os torcedores, que elogiaram muito pelas redes sociais e, inclusive, pediram para se tornar a nova terceira camisa da equipe na temporada.

O uniforme alternativo atual, lançado em agosto desse ano não agradou os Cruz-Maltinos, que resultou em muitas críticas a Nike, fornecedora do clube. O terceiro uniforme do Vasco para a temporada teve a cor predominante amarela, mas foi criticado pela falta de detalhes e capricho.

"Camisa absurda de linda, que loucura. Isso só deixa mais exposto ainda o quanto a Nike foi preguiçoso no nosso terceiro uniforme", disse um torcedor por meio do "X". Outro torcedor concordou e complementou: "Isso aí é uma obra de arte, sinceramente, por mim já pode por no lugar daquele 'troço' amarelo", afirmou.

O design é pensado para homenagear o evento católico e leva a imagem de Nossa Senhora de Nazaré no lado direito do peito. Além disso, tem uma coroa no meio do peito e relevo por todo o tecido.

Até o momento, não há informações de se o uniforme será utilizado pelos jogadores dentro da campo, mas a possibilidade é muita baixa.

Sobre a terceira camisa

Carregando a frase "Toda vela nasce para encontrar o vento, o nosso sopra em São Januário" a ideia principal da novidade é formar um paralelo, entre o vento que levava às embarcações dos portugueses ao redor do mundo, com a torcida vascaína que "carrega" a equipe.

A referência principal foi feita ao próprio Vasco da Gama, navegador português que dá nome ao clube do Rio. Além disso, detalhes amarelos também fizeram parte do novo uniforme.

Agenda Vasco

O Vasco volta a campo no próximo sábado (19), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Coritiba, fora de casa, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza