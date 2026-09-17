Em 2026, Jair sofreu com lesões e só disputou sete jogos pelo VascoMatheus Lima / Vasco
“O contrato do Jair acaba no fim do ano e tinha um gatilho para caso fizesse 60% dos jogos de julho até dezembro, renovasse automaticamente por mais um ano. Ele estava no caminho depois da Copa do Mundo para cumprir essa meta. Quando se machucou, percebemos que poderia haver o risco de não cumprí-la”, iniciou o dirigente, em entrevista coletiva.
“Como queremos muito contar com ele, começamos a fazer uma negociação para ampliar o vínculo, que está em curso neste momento. Fizemos uma oferta há um, dois dias, e ficou de devolver. Eu tenho falado bastante com o jogador e a vontade dele é continuar. A vontade do clube também é que continue. Isso vai se resolver nas próximas semanas”, complementou.
Outras respostas de Admar Lopes
. Mando na Sul-Americana: “Neste momento, estamos avaliando todas as possibilidades. Inclusive São Januário, Maracanã, Engenhão. É a nossa prioridade jogar no Rio. Estamos a avaliar, mas neste momento ainda é muito cedo para tomarmos uma decisão. O jogo foi há dois dias, ainda não temos todos os dados, nem as conversas com a Conmebol nesse sentido. Por isso, eu acredito que nos próximos dias vocês (jornalistas) vão ter alguma novidade. É muito precoce lançar (agora) alguma informação nesse sentido”.
. Robert Renan, Cuiabano e Cuesta: “Todos os jogadores que temos emprestados têm uma opção de compra. Estamos muito contentes com todos eles, claro que uns estão melhor do que outros. A compra envolve um esforço financeiro. Nas próximas semanas, vamos fazer uma projeção financeira para o ano que vem e, assim, tentar perceber qual o orçamento para as compras que podemos ativar. Robert Renan, Cuiabano e Cuesta são jogadores que agradam muito, gostaríamos de contar com eles para o futuro, mas dependemos das limitações financeiras”.
. Escolha por Pedro Emanuel: “Passamos por um período complicado até a chegada de Pedro Emanuel, por conta também da liminar do presidente, da troca de CEO. Havia dúvida em relação ao orçamento naquele momento. Foi muito conturbado. O Pedro Emanuel surgiu logo na lista inicial quando decidimos trocar de treinador”.
. Importância de Felipe: “No clube, para além de ser um diretor técnico, é alguém que ajuda no dia a dia, na conexão dos vários departamentos, alguém que trabalha diretamente comigo na identificação de novos jogadores. Ele tem a capacidade de entender o jogo. É muito fácil trabalharmos juntos, é muito humilde. Nos complementamos. Todas as decisões técnicas são validadas por nós dois. O presidente confia em nós para isso e também participa”.
“Felipe ainda tem uma participação fundamental na transição na base. Conhece todos os jogadores. A promoção do Ramon Rique num momento em que a comissão do Renato Gaúcho nem sequer o conhecia foi incentivada por ele. Esse papel invisível é fundamental para a melhoria”.
. Se houver alguém livre, o Vasco vai aproveitar?: “Fizemos essa reflexão depois da negociação com o Richarlison. Avaliamos várias questões. A primeira é que grande parte dos jogadores disponíveis são veteranos e não competem desde maio. O futebol brasileiro, com desgaste de viagem e a intensidade dos jogos, exige preparação. E faltam três meses de competição”.
. Está tudo em dia?: “Estou no Vasco há 14 para 15 meses. Desde que cheguei, não atrasou um dia o salário de nenhum funcionário. Absolutamente nada. Tudo sempre esteve em dia e não vai deixar de estar”.
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