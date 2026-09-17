Em 2026, Jair sofreu com lesões e só disputou sete jogos pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Em 2026, Jair sofreu com lesões e só disputou sete jogos pelo VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 17/09/2026 16:01 | Atualizado 17/09/2026 16:14

Diretor do Vasco , Admar Lopes revelou que negocia e está otimista pela renovação do contrato de Jair. O meio-campista tem vínculo com o Gigante da Colina até dezembro deste ano, mas a tendência é que permaneça para a próxima temporada.

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“O contrato do Jair acaba no fim do ano e tinha um gatilho para caso fizesse 60% dos jogos de julho até dezembro, renovasse automaticamente por mais um ano. Ele estava no caminho depois da Copa do Mundo para cumprir essa meta. Quando se machucou, percebemos que poderia haver o risco de não cumprí-la”, iniciou o dirigente, em entrevista coletiva.



“Como queremos muito contar com ele, começamos a fazer uma negociação para ampliar o vínculo, que está em curso neste momento. Fizemos uma oferta há um, dois dias, e ficou de devolver. Eu tenho falado bastante com o jogador e a vontade dele é continuar. A vontade do clube também é que continue. Isso vai se resolver nas próximas semanas”, complementou. “O contrato do Jair acaba no fim do ano e tinha um gatilho para caso fizesse 60% dos jogos de julho até dezembro, renovasse automaticamente por mais um ano. Ele estava no caminho depois da Copa do Mundo para cumprir essa meta. Quando se machucou, percebemos que poderia haver o risco de não cumprí-la”, iniciou o dirigente, em entrevista coletiva.“Como queremos muito contar com ele, começamos a fazer uma negociação para ampliar o vínculo, que está em curso neste momento. Fizemos uma oferta há um, dois dias, e ficou de devolver. Eu tenho falado bastante com o jogador e a vontade dele é continuar. A vontade do clube também é que continue. Isso vai se resolver nas próximas semanas”, complementou.

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Em 2026, o volante só disputou sete partidas pelo Vasco, sendo quatro entre os titulares. Jair sofreu grave lesão no joelho direito na temporada passada e retornou aos gramados em julho deste ano. Pouco depois, em agosto, teve um problema muscular na coxa direita e também ficou afastado. Agora, está recuperado e à disposição.

Outras respostas de Admar Lopes

. Negociação por Richarlison: “No início da última semana da janela, tendo já contratado alguns jogadores ofensivos, ficamos atentos no mercado se haveria algum jogador que pudesse acrescentar qualidade ao elenco. Então, surgiu o nome do Richarlison. Numa fase inicial, era uma possibilidade o empréstimo, mas rapidamente entendemos que não seria viável por questões de regras e normas internacionais”.

“Em um curto espaço de tempo, conseguimos arranjar apoios financeiros que pudessem abrir uma exceção para tentar trazê-lo. O orçamento era limitado, mas abrimos essa exceção para o Richarlison. Tentamos de tudo, mas o jogador não aceitou os termos de uma vinda definitiva. Tentamos até o último dia, mas recusou e disse que não era o momento de voltar ao futebol brasileiro. Não foi possível. Estamos confiantes com quem temos aqui”.



. Mando na Sul-Americana: “Neste momento, estamos avaliando todas as possibilidades. Inclusive São Januário, Maracanã, Engenhão. É a nossa prioridade jogar no Rio. Estamos a avaliar, mas neste momento ainda é muito cedo para tomarmos uma decisão. O jogo foi há dois dias, ainda não temos todos os dados, nem as conversas com a Conmebol nesse sentido. Por isso, eu acredito que nos próximos dias vocês (jornalistas) vão ter alguma novidade. É muito precoce lançar (agora) alguma informação nesse sentido”.



. Robert Renan, Cuiabano e Cuesta: “Todos os jogadores que temos emprestados têm uma opção de compra. Estamos muito contentes com todos eles, claro que uns estão melhor do que outros. A compra envolve um esforço financeiro. Nas próximas semanas, vamos fazer uma projeção financeira para o ano que vem e, assim, tentar perceber qual o orçamento para as compras que podemos ativar. Robert Renan, Cuiabano e Cuesta são jogadores que agradam muito, gostaríamos de contar com eles para o futuro, mas dependemos das limitações financeiras”.



. Escolha por Pedro Emanuel: “Passamos por um período complicado até a chegada de Pedro Emanuel, por conta também da liminar do presidente, da troca de CEO. Havia dúvida em relação ao orçamento naquele momento. Foi muito conturbado. O Pedro Emanuel surgiu logo na lista inicial quando decidimos trocar de treinador”.

“Inicialmente, a prioridade seria alguém que já conhecesse o futebol brasileiro. Nós decidimos avançar por outros nomes e, a partir do momento que percebemos que não seria possível, entendemos que era mais importante ter convicção em relação ao nome que seria escolhido. Ele já havia trabalhado em vários países. Então, pensamos que a adaptação seria mais fácil”.



. Importância de Felipe: “No clube, para além de ser um diretor técnico, é alguém que ajuda no dia a dia, na conexão dos vários departamentos, alguém que trabalha diretamente comigo na identificação de novos jogadores. Ele tem a capacidade de entender o jogo. É muito fácil trabalharmos juntos, é muito humilde. Nos complementamos. Todas as decisões técnicas são validadas por nós dois. O presidente confia em nós para isso e também participa”.



“Felipe ainda tem uma participação fundamental na transição na base. Conhece todos os jogadores. A promoção do Ramon Rique num momento em que a comissão do Renato Gaúcho nem sequer o conhecia foi incentivada por ele. Esse papel invisível é fundamental para a melhoria”.



. Se houver alguém livre, o Vasco vai aproveitar?: “Fizemos essa reflexão depois da negociação com o Richarlison. Avaliamos várias questões. A primeira é que grande parte dos jogadores disponíveis são veteranos e não competem desde maio. O futebol brasileiro, com desgaste de viagem e a intensidade dos jogos, exige preparação. E faltam três meses de competição”.

“O treinador está satisfeito com os jogadores ofensivos que têm e pode extrair ainda mais de alguns que aqui estão. O grande reforço ofensivo deste final de temporada vai se chamar Brenner”.



. Está tudo em dia?: “Estou no Vasco há 14 para 15 meses. Desde que cheguei, não atrasou um dia o salário de nenhum funcionário. Absolutamente nada. Tudo sempre esteve em dia e não vai deixar de estar”.