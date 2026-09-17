Alan Saldivia vem crescendo no Vasco - Matheus Lima / Vasco

Alan Saldivia vem crescendo no VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 17/09/2026 08:30 | Atualizado 17/09/2026 08:32

Importante na classificação do Vasco para a semifinal da Sul-Americana, o zagueiro Alan Saldívia , de 24 anos, revelou que teve uma conversa com o presidente Pedrinho sobre seu futuro no clube. O chileno reforçou que deseja seguir em São Januário e que acredita que pode ganhar mais espaço com Pedro Emanuel.

"Desde o começo (da última janela), o Pedrinho me perguntou se eu queria sair ou não. Falei na cara que não, que queria ficar e trabalhar aqui, porque fiz muita coisa para estar aqui", contou o zagueiro depois da classificação contra o Santa Fe em São Januário.

Na janela de transferências do meio do ano, Saldívia chegou a receber uma sondagem do Huracán, da Argentina, mas mesmo sendo criticado e vaiado por alguns torcedores, preferiu seguir em São Januário.

O defensor, que nasceu no Uruguai, chegou ao Vasco no começo do ano. Ele contou que se esforçou bastante para conseguir a liberação do Colo-Colo e do contato que teve com Pedrinho e também com o ex-treinador Fernando Diniz.

"Quando estava no Colo-Colo, todo dia falava que queria vir para cá. Desde o começo, quando o Diniz me chamou e ligou, e também o Pedrinho, que me ligava todo dia", relembrou.

O Vasco desembolsou algo em torno de 1,2 milhão (cerca de R$ 6,3 milhões na cotação da época) para contratar o zagueiro, junto ao Colo-Colo no começo da temporada.



"Fiz muita coisa para estar aqui. Eu queria ficar, quero ficar. Desde que comecei a conversar com o Vasco, minha vontade sempre foi estar aqui e trabalhar para continuar aqui", explicou o defensor.

Desde que chegou ao Vasco, Saldívia viveu altos e baixos com a camisa do clube carioca. Na atual temporada, o zagueiro entrou em campo em 25 partidas e deu uma assistências pelo Cruz-Maltino. O uruguaio tem contrato até dezembro de 2028.

Alan Saldivia foi formado nas categorias de base do Montevideo City, tendo se transferido para o Colo-Colo ainda no sub-21. Ele se profissionalizou pelo clube chileno em 2023. No total, o zagueiro entrou em campo pela ex-equipe em 94 partidas e deu três assistências.