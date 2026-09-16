Andrés Gómez fez dois gols nos confrontos contra o Vitória, pela Copa do Brasil - Matheus Lima / Vasco

Andrés Gómez fez dois gols nos confrontos contra o Vitória, pela Copa do BrasilMatheus Lima / Vasco

Publicado 16/09/2026 16:42

há mais de um mês, por causa de dores no pé esquerdo.

Andrés Gómez é um dos destaques do Vasco neste bom momento vivido na temporada, mesmo sem estar 100% fisicamente. O atacante colombiano, que entrou no segundo tempo do 2 a 0 sobre o Santa Fe , admitiu que tem jogado no sacrifício

Ele sofreu o problema durante o segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense. Depois da vitória por 3 a 1, ele deixou o Maracanã mancando e, na partida seguinte contra o Bahia, foi vetado após sentir dores no aquecimento.



Desde então, faz tratamento, sem ainda ter conseguido o descanso necessário para recuperar da pequena lesão. Afinal, o Vasco tem uma sequência decisiva de jogos nas Copas do Brasil e Sul-Americana, além da busca para fugiur do Z-4 do Brasileirão.



"Venho com um problema desde o jogo com o Fluminense, mas são coisas que se pode moldar. Eu também confio nos médicos que me dizem que posso jogar por causa da situação que estamos passando", afirmou.



"Sinto que sou uma peça fundamental na equipe. Então isso me motiva mais para não desfalcar a equipe. Isso é o que me dá força para seguir".



A importância de Andrés Gómez



Desde que retornou da Copa do Mundo, o atacante colombiano esteve em campo 15 vezes pelo Vasco e foi a válvula de escape do time, que joga mais pelo seu setor. No período, foram três gols marcados e todos decisivos: garantiu o empate em 1 a 1 no confronto direto com o Mirassol, já no fim, e o triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil.



Contra o mesmo adversário, Andrés Gómez deu a tranquilidade na volta, no Barradão, ao abrir o placar no 2 a 0 que garantiu a vaga à semifinal. Ele também contribuiu para uma assistência no 3 a 1 sobre o Fluminense, pelo mesmo torneio.

Já na temporada de 2026, ele balançou redes sete vezes em 49 partidas. Por ser destaque do time, acabou chamado para a seleção colombiano para a Copa do Mundo.



Próximos jogos do Vasco



- Vasco x Coritiba: sábado (19), às 20h30, em São Januário (RJ), pelo Brasileirão



- Botafogo x Vasco: dia 7 de outubro, às 20h30, no Nilton Santos (RJ), pelo Brasileirão



- Vasco x Remo: dia 10 de outubro, às 17h (de Brasília), em São Januário, pelo Brasileirão