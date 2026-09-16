Hinestroza em ação pelo VascoFoto: Matheus Lima/Vasco
Hinestroza destaca união do elenco após classificação do Vasco
Atacante ainda não marcou ou deu assistência pelo Cruz-Maltino e afirma que vem trabalhando para mudar sua situação no clube
Hinestroza destaca união do elenco após classificação do Vasco
Atacante ainda não marcou ou deu assistência pelo Cruz-Maltino e afirma que vem trabalhando para mudar sua situação no clube
Vasco repete feito de 1998 e 2011 e chega a duas semifinais em 2026
Cruz-Maltino volta às fases decisivas de torneios continentais e Copa do Brasil; nas duas vezes anteriores, conquistou um dos títulos
Campeão da Libertadores pelo Vasco, Henrique morre aos 49 anos
Ex-zagueiro fez parte de período vitorioso do Cruz-Maltino, marcou gol importante em 2004 e também teve rápida passagem pelo Fluminense
Vasco enfrentará o Boca Juniors na semifinal da Copa Sul-Americana
Time argentino deixou o São Paulo para trás e será o adversário do Cruz-Maltino por uma vaga na decisão do torneio continental
Pedro Emanuel diz que 'queria São Januário' na semi da Sul-Americana
Após classificação sobre o Santa Fe, técnico do Vasco revelou que preferia jogar a semifinal do torneio no estádio, ao invés do Maracanã
Vascaínos projetam semifinal de Sul-Americana no Maracanã
Torcedores pensam em alternativa para mandar a semifinal da comepetição; São Januário não tem a capacidade mínima necessária
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.