Hinestroza em ação pelo Vasco - Foto: Matheus Lima/Vasco

Hinestroza em ação pelo VascoFoto: Matheus Lima/Vasco

Publicado 16/09/2026 15:18 | Atualizado 16/09/2026 15:19

Marino Hinestroza comentou sobre a evolução do Vasco na temporada. Após a classificação na Copa Sul-Americana, na última terça-feira (15), depois de derrotar o Independiente Santa Fé (COL) por 2 a 0 em São Januário, pelo jogo de volta das quartas de final, o colombiano elogiou a união do elenco Cruz-Maltino.

"Na verdade, o professor agora está fazendo o trabalho dele, e a gente está fazendo nosso trabalho. Como família, a gente está todo mundo unido, todo mundo está olhando para o mesmo lado. Então, eu sei que, se a gente continuar sendo família, tudo vai dar certo", disse Hinestroza.



Relembre o duelo pela Sul-Americana

No jogo de ida, o Cruz-Maltino empatou por 0 a 0 no estádio Nemesio Camacho El Campín, na Colômbia. Já na volta, o Vasco mostrou sua força dentro de casa e, aos 37 minutos do primeiro tempo, abriu o placar com o recém-contratado Bruno Duarte. No segundo tempo, a equipe carioca não passou batida e anotou o segundo e último gol do confronto com David.

Usando um time alternativo na Sul-Americana, Pedro Emanuel escalou Marino Hinestroza entre os titulares nos dois jogos das quartas. No jogo de ida, o colombiano atuou os 90 minutos do duelo e, na volta, atuou 62 minutos antes de ser substituído por Andrés Gómez.

Temporada de Marino Hinestroza no Vasco

Hinestroza foi contratado no início de 2026, por US$ 5 milhões (perto de R$ 30 milhões), que cederam 80% dos seus direitos econômicos ao Cruz-Maltino. O atleta ainda não conseguiu se firmar na equipe e, em 29 jogos, atuou sete vezes como titular e ainda não teve participação em gol.

"E agora, tô trabalhando bastante para virar a chave, para ganhar o carinho da torcida, de todo mundo aqui. Mas sei que vai ser difícil. Gosto disso, eu gosto das coisas difíceis mesmo", concluiu.



Qual o próximo compromisso do Cruz-Maltino?

O Vasco retorna a campo no próximo sábado (19), contra o Coritiba, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 20h30 (de Brasília), em São Januário. No momento, o Cruz-Maltino ocupa a 17ª colocação, com 28 pontos.

*Reportagem de Marcus Vinicius sob supervisão de João Vitor Cravo