Vasco quer jogar no Maracanã para ter mais torcida em jogo decisivo para apoiar e também render mais dinheiroMatheus Lima / Vasco
Vascaínos projetam semifinal de Sul-Americana no Maracanã
Torcedores pensam em alternativa para mandar a semifinal da comepetição; São Januário não tem a capacidade mínima necessária
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Bruno Duarte e David celebram gols decisivos em classificação do Vasco
Centroavantes balançaram as redes na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Fe, da Colômbia, que selou a vaga na semifinal da Sul-Americana
Ovacionado, Saldivia vive redenção no Vasco: 'Bom me sentir querido'
Zagueiro deu assistência para Bruno Duarte, que abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Fe, da Colômbia, pela Sul-Americana
Vasco elimina Santa Fe e mantém vivo o sonho da Sul-Americana
Cruz-Maltino venceu o time colombiano em São Januário, por 2 a 0, com gols de Bruno Duarte e David, e avançou para a semifinal do torneio
Vasco divulga relacionados para duelo com o Santa Fe na Sul-Americana
Cuesta sentiu dores no quadril esquerdo e será poupado; Thiago Mendes está de volta após cumprir suspensão no jogo de ida
Torcedores do Vasco apontam contradição em declarações de Souza
Ex-jogador saiu em defesa do amigo pessoal Philipe Coutinho depois dele ter sido anunciado pelo Santos, na última segunda-feira (14)
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