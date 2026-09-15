Vasco quer jogar no Maracanã para ter mais torcida em jogo decisivo para apoiar e também render mais dinheiroMatheus Lima / Vasco

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João André Pombo
O Vasco está classificado para as semifinais da Sul-Americana, após vitória sobre o Santa Fe, da Colômbia, por 2 a 0. Porém, a equipe não vai poder mandar o jogo em São Januário por determinação da Conmebol. Diante desse cenário, os torcedores já estão pedindo para a diretoria levar o mando para o Maracanã e pensando em outras possibilidades.
A Conmembol exige que todos os estádios a partir das semifinais de suas competições tenham ao menos 30 mil lugares disponíveis. Hoje em dia, os Cruz-Maltinos conseguem a liberação de apenas 21 mil lugares.
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A equipe de São Januário já teve dois pedidos recusados neste ano para levar seus jogos para o Maracanã. Primeiro, contra o Vitória nas quartas de finais da Copa do Brasil e depois contra o Santa Fe pela Sul-Americana, no jogo desta terça-feira (15).
Mesmo assim, os torcedores vascaínos exigem que a partida seja no estádio apesar de projetarem outras alternativas.
"É, pelo visto nós teremos que brigar novamente pelo Maracanã. Posso te falar a verdade? Já to cansado dessa parada toda vez", disse um usuário do 'X', sobre as recorrentes disputas pelo mando.
Outro companheiro de arquibancada foi mais firme sobre jogar no local: "Entendam de uma vez, sendo o Vasco ou o Botafogo, como clubes cariocas, nós deveriamos ter total direito de jogar no Maracanã quando bem entendesse.", afirmou o torcedor, exigindo que fosse direito a utilização do estádio.
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Por outro lado, alguns torcedores já vislumbram outras possibilidades de estádios para o Vasco mandar a semifinal.
"Será que seria alguma loucura levar para a Arena do Corinthians? Alguns time já fizeram isso, inclusive já rolou Fla Flu lá. Além disso é um baita calderão, daria a atmosfera perfeita para a gente conseguir chegar nessa final.", sugeriu o torcedor, entendendo que mesmo que em outro estado, o local poderia ser uma alternativa.
Na mesma linha de sugerir lugares mais distantes, um torcedores sugeriu: "É ruim não poder São Januário mas então, que tal uma nova alternativa? A Arena Manaus ta novinha, e se tem um lugar que tem vascaíno é lá em Manaus!", indagou o torcedor com a possibilidade inovadora.
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Além desses comentários, também teve uma grande parcela da torcida que direcionou as suas críticas a diretoria por conta da inúmeras promessas de reformar São Januário, mas que nunca saem do papel. Veja abaixo:
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Vascaínos cobrando a demora para reformar o estádio de São Januário - Reprodução/X @aggshahaha18722
Vascaínos cobrando a demora para reformar o estádio de São Januário - Reprodução/X @egonfelippee
Vascaínos cobrando a demora para reformar o estádio de São Januário - Reprodução/X @wagner_1898
Vascaínos cobrando a demora para reformar o estádio de São Januário - Reprodução/X @lunakiss375
Vascaínos cobrando a demora para reformar o estádio de São Januário - Reprodução/X @felippefreit
Vascaínos cobrando a demora para reformar o estádio de São Januário - Reprodução/X @LucasRaposo
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de João Vitor Cravo