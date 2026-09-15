São Januário tem capacidade inferior à exigida pela Conmebol - Matheus Lima/Vasco

São Januário tem capacidade inferior à exigida pela ConmebolMatheus Lima/Vasco

Publicado 15/09/2026 14:57 | Atualizado 15/09/2026 15:29



Vasco pode deixar São Januário caso avance à semifinal da Copa Sul-Americana. A Conmebol estabelece capacidade mínima de 30 mil lugares para os estádios utilizados a partir dessa fase, enquanto a casa cruz-maltina comporta pouco mais de 21 mil pessoas.

A definição só será necessária caso o time elimine o Independiente Santa Fe, da Colômbia, nas quartas de final . Após o empate por 0 a 0 na ida, em Bogotá, quem vencer no tempo normal garante a vaga, enquanto uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. Os dois clubes fazem o segundo confronto nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília), em São Januário.

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Uma eventual classificação faria o Cruz-Maltino avaliar a escolha de outro local para exercer o mando na próxima etapa. Maracanã e Nilton Santos aparecem como alternativas, embora o regulamento preveja exceções ao limite de capacidade em "situações excepcionalíssimas". Uma eventual classificação faria o Cruz-Maltino avaliar a escolha de outro local para exercer o mando na próxima etapa. Maracanã e Nilton Santos aparecem como alternativas, embora o regulamento preveja exceções ao limite de capacidade em "situações excepcionalíssimas".

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Nesses casos, a Conmebol pode autorizar a realização da partida em um estádio com capacidade inferior à exigida para a fase. A medida depende de uma solicitação formal prévia do mandante, que será analisada pela entidade.

Nesses casos, a Conmebol pode autorizar a realização da partida em um estádio com capacidade inferior à exigida para a fase. A medida depende de uma solicitação formal prévia do mandante, que será analisada pela entidade.

Ainda assim, o Vasco já precisa considerar outras opções. O Maracanã, administrado por Flamengo e Fluminense, teve recusas recentes a pedidos do clube. Entre as possibilidades, aparece o Nilton Santos, que atende normalmente ao requisito de capacidade.

Possível adversário



O vencedor do confronto terá pela frente São Paulo ou Boca Juniors, que também se enfrentam nesta terça, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. A Conmebol ainda não definiu os detalhes dos duelos, já que os quatro semifinalistas não foram confirmados.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato