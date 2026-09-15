Vasco e Santa Fe empataram no jogo de ida, na ColombiaRaul Arboleda / AFP
Vasco x Santa Fe: horário, onde assistir e escalações
Técnico Pedro Emanuel deve manter alguns titulares para a partida em São Januário que vale vaga na semifinal da Copa Sul-Americana
Onde assistir a Vasco x Santa Fe
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Como deve jogar o time colombiano
Arbitragem da partida em São Januário
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