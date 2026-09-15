Vasco e Santa Fe empataram no jogo de ida, na ColombiaRaul Arboleda / AFP

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Hugo Perruso
Vasco x Santa Fe pode confirmar o momento de alta do time de Pedro Emanuel na temporada. Em evolução, apesar de ainda estar na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Cruz-Maltino empatou em 0 a 0 na ida e tenta se classificar, nesta terça-feira (15), para mais uma semifinal, agora da Copa Sul-Americana.

Onde assistir a Vasco x Santa Fe

A partida está marcada para as 19h (de Brasília), em São Januário, e terá transmissão exclusiva da Paramount+ (streaming).
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Provável escalação do Cruz-Maltino

Pedro Emanuel não confirmou, mas a tendência é que o Vasco vá a campo com um time misto contra os colombianos. Com o foco maior em sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, a Copa Sul-Americana é a terceira prioridade, também atrás da Copa do Brasil, onde também está na semifinal.
Mas, ao contrário do jogo de ida, alguns titulares devem ir a campo, enquanto outros serão poupados para enfrentar o Coritiba, no fim de semana. Afinal, uma vitória por qualquer placar garante a vaga, enquanto novo empate levará a disputa para os pênaltis.
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Há também desfalques importantes. Os recém-chegados Colidio e Lescano não estão inscritos na competição, enquanto Brenner está em fase final de recuperação de uma lesão ligamentar no pé esquerdo.
Com isso, a provável escalação do Vasco é: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta (Saldivia), Lucas Freitas, Lucas Piton; Barros, Ramon Rique, Thiago Mendes (Rojas); Marino, Bruno Duarte (Spinelli), Nuno Moreira.

Como deve jogar o time colombiano

Por outro lado, o Santa Fe prioriza a Sul-Americana, tanto que poupou alguns titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Tolima, na sexta-feira (11), pelo Campeonato Colombiano. A tendência é que a escalação do jogo de ida se repita.
O provável time do Santa Fe é: Asprilla; Palacios, Olivera, Scarpeta e Mafla; Jhojan Torres, Daniel Torres e Rodriguez; Fagundez, Obrian e Rodallega.
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Arbitragem da partida em São Januário

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)
Auxiliares: Lubin Torrealba (Venezuela) e Alberto Ponte (Venezuela)
VAR: Carlos Urbe (Equador)

Próximos jogos do Vasco

- Santa Fé: terça-feira (15), às 19h em São Januário (RJ), pela Copa Sul-Americana
- Coritiba: sábado (19), às 20h30, em São Januário (RJ), pelo ~Brasileirão
- Botafogo: no dia 7 de outubro, às 20h30, no Nilton SAntos (RJ), pelo Brasileirão