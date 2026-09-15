Vasco e Santa Fe empataram no jogo de ida, na Colombia - Raul Arboleda / AFP

Vasco e Santa Fe empataram no jogo de ida, na ColombiaRaul Arboleda / AFP

Publicado 15/09/2026 10:17

tenta se classificar, nesta terça-feira (15), para mais uma semifinal, agora da Copa Sul-Americana.

Vasco x Santa Fe pode confirmar o momento de alta do time de Pedro Emanuel na temporada. Em evolução, apesar de ainda estar na zona de rebaixamento do Brasileirão, o Cruz-Maltino empatou em 0 a 0 na ida e, agora da Copa Sul-Americana.

Onde assistir a Vasco x Santa Fe



A partida está marcada para as 19h (de Brasília), em São Januário, e terá transmissão exclusiva da Paramount+ (streaming).



Provável escalação do Cruz-Maltino



Pedro Emanuel não confirmou, mas a tendência é que o Vasco vá a campo com um time misto contra os colombianos. Com o foco maior em sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, a Copa Sul-Americana é a terceira prioridade, também atrás da Copa do Brasil, onde também está na semifinal.



Mas, ao contrário do jogo de ida, alguns titulares devem ir a campo, enquanto outros serão poupados para enfrentar o Coritiba, no fim de semana. Afinal, uma vitória por qualquer placar garante a vaga, enquanto novo empate levará a disputa para os pênaltis.



Há também desfalques importantes. Os recém-chegados Colidio e Lescano não estão inscritos na competição, enquanto Brenner está em fase final de recuperação de uma lesão ligamentar no pé esquerdo.



Com isso, a provável escalação do Vasco é: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta (Saldivia), Lucas Freitas, Lucas Piton; Barros, Ramon Rique, Thiago Mendes (Rojas); Marino, Bruno Duarte (Spinelli), Nuno Moreira.



Como deve jogar o time colombiano



Por outro lado, o Santa Fe prioriza a Sul-Americana, tanto que poupou alguns titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Tolima, na sexta-feira (11), pelo Campeonato Colombiano. A tendência é que a escalação do jogo de ida se repita.



O provável time do Santa Fe é: Asprilla; Palacios, Olivera, Scarpeta e Mafla; Jhojan Torres, Daniel Torres e Rodriguez; Fagundez, Obrian e Rodallega.



Arbitragem da partida em São Januário



Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)



Auxiliares: Lubin Torrealba (Venezuela) e Alberto Ponte (Venezuela)



VAR: Carlos Urbe (Equador)

Próximos jogos do Vasco

- Santa Fé: terça-feira (15), às 19h em São Januário (RJ), pela Copa Sul-Americana

- Coritiba: sábado (19), às 20h30, em São Januário (RJ), pelo ~Brasileirão



- Botafogo: no dia 7 de outubro, às 20h30, no Nilton SAntos (RJ), pelo Brasileirão