Vasco e Santa Fe ficaram no empate em 0 a 0 - Reprodução / Instagram @santafe_oficial

Vasco e Santa Fe ficaram no empate em 0 a 0Reprodução / Instagram @santafe_oficial

Publicado 08/09/2026 20:54

Colômbia - Com time mexido, o Vasco empatou com o Independiente Santa Fe, da Colômbia, por 0 a 0, na altitude de 2640m do Estádio Nemesio Camacho, em Bogotá. O empate sem gols desta terça-feira (8), na partida de ida das quartas de final da Sul-Americana, deixou a decisão da vaga para São Januário.

O Cruz-Maltino voltará a enfrentar o time colombiano na próxima terça (15), às 19h (de Brasília), no Rio, por um lugar na semifinal da competição. Antes, irá a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, às 16h (de Brasília) deste sábado (12), em confronto direto na briga contra o rebaixamento no Brasileirão.

O jogo

Em casa e acostumado com a altitude, o Santa Fe tomou conta das ações no começo. Logo aos oito, o zagueiro Scarpeta marcou de cabeça em jogada de escanteio, mas o gol foi anulado por impedimento. Quatro minutos depois, o lateral Palacios teve chance clara, frente a frente com Léo Jardim pela ponta direita, mas isolou.

Depois da pausa para hidratação, o Vasco voltou bem melhor. O time carioca equilibrou a posse de bola e chegou a nove finalizações contra apenas três do time colombiano no primeiro tempo. Mas a falta de pontaria e capricho impediu que os comandados de Pedro Emanuel convertessem as chances em gols.

No início do segundo tempo, o Santa Fe recuperou o fôlego e voltou a pressionar. Porém, a postura ofensiva do time colombiano foi gerando espaços. O jogo foi ficando mais aberto. Foi assim que, aos 18 do segundo tempo, o Vasco teve a chance do jogo com Spinelli, que escapou livre, cara a cara, mas finalizou em cima do goleiro Asprilla.

Com 21 minutos de etapa final, o time da casa assustou com Fagúndez, que recebeu na parte esquerda da grande área, finalizou forte e carimbou o travessão vascaíno. Nos minutos finais, o Santa Fe parou em duas defesas milagrosas de Léo Jardim, em lances de escanteio. Bruno Duarte ainda levou perigo nos acréscimos, com chute rente à trave, mas o empate persistiu no placar.

Vasco 0x0 Independiente Santa Fe (COL)

Sul-Americana - quartas de final (ida)



Data e hora: 08/09/2026, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho, em Bogotá, na Colômbia



Gols: -

Cartões amarelos: Angulo, Olivera e Torres (SFE); Spinelli, Saldivia, Nuno e Marino (VAS)

Cartões vermelhos: -



Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Auxiliares: Maximiliano del Yesso (ARG) e José Savorani (ARG)

VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)



VASCO (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton (Paulo Henrique); Cauan Barros, Ramon Rique (Tchê Tchê) e Rojas (Sosa); Nuno Moreira (David), Marino e Spinelli (Bruno Duarte).



SANTA FE (Técnico: Pablo Repetto)

Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta e Christian Mafla (Jeison Angulo); Daniel Torres (Alexis Zapata), Jhojan Torres e Franco Fagúndez; Jáder Obrian, Emerson Rivaldo (Maxi Lovera) e Hugo Rodallega.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza