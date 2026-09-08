Em 2025/26, Richarlison fez 12 gols e deu cinco assistências em 43 jogos pelo TottenhamBen Stansall / AFP
Ele tem vínculo com os Spurs até meados de 2027 e, a partir de janeiro, poderá assinar um pré-contrato com outro time. O interesse foi noticiado inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.
Os torcedores do Cruz-Maltino se mobilizam nas redes sociais para incentivar a chegada do centroavante, que já declarou ser vascaíno e é desejo antigo do presidente Pedrinho.
Revelado pelo América-MG, Richarlison passou por Fluminense, Watford e Everton antes de chegar ao Tottenham. Em 2025/26, fez 12 gols e deu cinco assistências em 43 jogos.
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