Em 2025/26, Richarlison fez 12 gols e deu cinco assistências em 43 jogos pelo Tottenham - Ben Stansall / AFP

Em 2025/26, Richarlison fez 12 gols e deu cinco assistências em 43 jogos pelo TottenhamBen Stansall / AFP

Publicado 08/09/2026 13:55 | Atualizado 08/09/2026 13:57

Em busca de reforços para o ataque, o Vasco abriu conversas para tentar a contratação de Richarlison, do Tottenham. A ideia do Gigante da Colina é fechar um acordo por empréstimo. O jogador está fora dos planos do clube inglês para a sequência da temporada.

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Ele tem vínculo com os Spurs até meados de 2027 e, a partir de janeiro, poderá assinar um pré-contrato com outro time. O interesse foi noticiado inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.



Os torcedores do Cruz-Maltino se mobilizam nas redes sociais para incentivar a chegada do centroavante, que já declarou ser vascaíno e é desejo antigo do presidente Pedrinho. Ele tem vínculo com os Spurs até meados de 2027 e, a partir de janeiro, poderá assinar um pré-contrato com outro time. O interesse foi noticiado inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.Os torcedores do Cruz-Maltino se mobilizam nas redes sociais para incentivar a chegada do centroavante, que já declarou ser vascaíno e é desejo antigo do presidente Pedrinho.