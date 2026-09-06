Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0, no Maracanã, pelo BrasileirãoMarina Garcia/Fluminense FC
Vasco paga caro pela falta de pontaria e aumenta risco de rebaixamento
Cruz-Maltino não aproveita chances claras em clássico contra o Fluminense, acaba derrotado por 1 a 0 e se complica na competição
Sem Andrés Gomez e Thiago Mendes, Vasco viaja para a Colômbia
Além dos dois jogadores, o Cruz-Maltino terá mais ausências no jogo de ida da Sul-Americana contra o Santa Fe (COL), nesta terça-feira (8)
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Pedro Emanuel define Brasileiro como prioridade após revés em clássico
Técnico do Vasco lamentou derrota para o Fluminense por 1 a 0 e projetou confronto direto contra o Grêmio, no fim de semana que vem
Thiago Mendes lamenta derrota do Vasco: 'Nosso time criou bastante'
Volante também destacou 'a garra', 'a determinação' e 'o empenho' do Cruz-Maltino na partida contra o Fluminense no Maracanã
Técnico do Vasco se emociona com título do Brasileirão sub-20
Cruz-Maltino foi campeão ao vencer o Palmeiras por 2 a 0 no jogo da volta da final; Curopos citou o orgulho de liderar os Crias da Colina
Bruno Duarte é relacionado para o clássico com o Flu; veja a lista
Pedro Emanuel também conta com o retorno de Johan Rojas; Vasco encara o Tricolor neste sábado (5), a partir das 21h, no Maracanã
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