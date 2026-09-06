Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0, no Maracanã, pelo Brasileirão - Marina Garcia/Fluminense FC

Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0, no Maracanã, pelo BrasileirãoMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 06/09/2026 15:00

Rio - O Vasco complicou mais a sua situação no Brasileirão. Após a derrota para o Fluminense por 1 a 0 , neste último sábado (5), no Maracanã, pela 26ª rodada, o Cruz-Maltino segue na zona de rebaixamento e viu as chances de queda para a segunda divisão aumentarem para 60.4%, segundo os dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A falta de pontaria custou caro para o Vasco mais uma vez na temporada. No clássico contra o Fluminense, o time comandado pelo técnico Pedro Emanuel dominou as ações no primeiro tempo, teve mais volume e criou as melhores oportunidades. Ao todo, foram seis finalizações dos vascaínos contra apenas uma dos tricolores, mas nenhuma chance clara.

Já no segundo tempo, o Vasco finalizou oito vezes e teve uma grande chance, desperdiçada por Santiago Sosa, no último lance da partida. O Fluminense, por outro lado, melhorou no jogo e deu seis chutes, sendo quatro grandes chances, e marcou um gol. O Tricolor, inclusive, reclamou de um pênalti de Adson em Kevin Serna num contra-ataque.

Sem vencer como visitante no Brasileirão, o Vasco se prepara para mais duas partidas longe dos seus domínios. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima terça-feira (8), às 19h (de Brasília), contra o Santa Fé, em Bogotá, na Colômbia, e depois visita o Grêmio, no sábado (12), às 16h, em Porto Alegre, em confronto direto na luta contra o rebaixamento.

