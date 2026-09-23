Willian Barbio, que teve contrato com o Vasco até 2017, está envolvido no processo - Divulgação/Vasco

Willian Barbio, que teve contrato com o Vasco até 2017, está envolvido no processoDivulgação/Vasco

Publicado 23/09/2026 13:38 | Atualizado 23/09/2026 13:38

O Vasco terá uma nova batalha judicial a poucos dias da definição da criação da sua nova SAF. Sete ex-jogadores e um ex-preparador físico entraram com pedido de suspensão do processo que está marcado para esta sexta-feira (25) e que deverá levar o empresário Marcos Lamacchia a ser o novo acionista majoritário do futebol do clube de São Januário.

Os credores do Vasco estão contestando a decisão judicial que autorizou o empréstimo DIP de R$ 150 milhões feito pelo empresário e também a abertura do leilão pelas ações da SAF. Além disso, existe o questionamento da legalidade da criação de uma nova SAF, que já que a outra está em recuperação judicial.

Os ex-atletas e o preparador físico questionam também o cumprimento da Lei da SAF, a necessidade de aprovação em assembleia de credores e o fato de a operação não gerar entrada efetiva de dinheiro na Recuperação Judicial.

O desejo é pela suspensão ou revogação da autorização da operação societária e do financiamento. Também quer a interrupção do processo competitivo da UPI Equity até que o caso seja analisado novamente.

Os jogadores mais conhecidos que integram a lista são o ex-zagueiro Breno, de 36 anos, que defendeu o São Paulo, o Bayern, e a seleção brasileira, e teve uma passagem sem brilho pelo Vasco em 2017, e o atacante Willian Barbio, de 33 anos, que entre idas e vindas, teve vínculo com o Cruz-Maltino de 2011 a 2017.

Os outros cinco ex-jogadores são: Douglas Silva, que atuou no clube em 2015, Lucas Kal, que defendeu o Vasco entre 2018 e 2019, Lucas Siqueira, que esteve no Cruz-Maltino também em 2015, Luiz Gustavo, que fez parte do elenco entre 2018 e 2020, e William Maranhão, que foi atleta vascaíno também entre 2018 e 2020. Além deles, Flávio Oliveira, que foi preparador físico do clube em 2020.

O DIA entrou em contato com o Vasco, porém, até o fechamento desta matéria, o Cruz-Maltino não havia emitido um posicionamento oficial sobre o ocorrido.