Propostas pela SAF do Vasco serão apresentadas no dia 25 de setembro - Matheus Lima / Vasco

Propostas pela SAF do Vasco serão apresentadas no dia 25 de setembroMatheus Lima / Vasco

Publicado 10/09/2026 17:12

O DIA. Vasco recebeu duas grandes notícias nesta quinta-feira (10). A Justiça do Rio liberou o empréstimo DIP de R$ 150 milhões, barrado em agosto , e ainda autorizou a abertura do leilão para a venda de 90% dos direitos da SAF. A informação foi trazida pelo "GE" e confirmada por

Após ser travado pelo Tribunal, o que gerou situação financeira "extremamente delicada" para o Cruz-Maltino, o financiamento milionário enfim chegará aos cofres do clube. A transação será promovida pela "Almirante Participações e Empreendimentos S.A.", empresa ligada a Marcos Lamacchia.

A juíza Simone Gastesi Chevrand, da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, foi a responsável por assinar a decisão que liberou o empréstimo.

No entanto, vale reforçar que o montante não será depositado de uma vez só. Na verdade, ele deverá suprir necessidades efetivas de liquidez da Vasco SAF, em processo acompanhado e fiscalizado.

Leilão por venda da SAF acontecerá neste mês

Na mesma decisão, a Justiça autorizou a abertura do leilão para venda de 90% dos direitos da SAF do Vasco. O processo competitivo acontecerá ainda neste mês, no dia 25 de setembro, às 14h (de Brasília). As propostas serão apresentadas em audiência, de forma fechada.

O principal candidato à compra, sem dúvidas, é o empresário Marcos Lamacchia. Recentemente, ele inclusive visitou São Januário para acompanhar partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e foi ao vestiário cumprimentar os jogadores

Caso realize a maior oferta, Lamacchia acertará a aquisição sem grandes desafios. Porém, existe a chance de outros interessados se manifestarem, com montantes maiores que os oferecidos pelo empresário.

Nesse caso, por ser o "stalking horse" (aquele que apresenta a oferta inicial por uma empresa em recuperação judicial) do processo, o investidor terá a opção de cobrir uma proposta superior à dele.

A princípio, Lamacchia deve oferecer R$ 500 milhões em investimentos destinados exclusivamente ao futebol. Além disso, entrará com aportes voltados a compromissos financeiros da recuperação judicial. Ao todo, a negociação deve girar em torno dos R$ 3 bilhões.