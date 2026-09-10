Com grandes expectativas, Lescano recebe do diretor de futebol, Admar Lopes, a camisa 22 do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Com grandes expectativas, Lescano recebe do diretor de futebol, Admar Lopes, a camisa 22 do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 10/09/2026 17:08

no sábado às 16h (de Brasília). O jogador de 24 anos, contratado junto ao Argentino Juniors, conversou com o técnico Pedro Emanuel e sabe como deve jogar no time. O Vasco apresentou nesta sexta-feira (10) Alan Lescano, que já se diz pronto para estrear contra o Grêmio O jogador de 24 anos, contratado junto ao Argentino Juniors, conversou com o técnico Pedro Emanuel e sabe como deve jogar no time.

Com a possibilidade de atuar como um meia de criação ou como um volante (como um camisa 8) mais ofensivo, o argentino admitiu uma preferência.



"Gosto de atuar no meio-campo. Sempre joguei como interior e também posso jogar em uma dupla de volantes. Mas onde me sinto mais confortável é no meio, como um meia ofensivo. Como disse, isso me permite chegar mais à área e criar o jogo", afirmou.



Ainda pouco conhecido pelos torcedores, Lescano tem um ponto invejável no currículo: foi lançado aos profissionais por ninguém menos do que Diego Maradona. O grande ídolo dos argentinos era técnico do Gimnasia y Esgrima e deu a primeira oportunidade ao então jovem da base.



"Foi um orgulho alguém como ele me dar essa oportunidade", celebrou.



Solução para o Vasco?

Agora o jogador de 24 anos terá uma nova experiência, que é atuar no futebol brasileiro. E já chega gerando grande expectativa para ajudar a resolver o problema ofensivo do time, principalmente pelos dados levantados pela equipe de scouting do Vasco.



"As expectativas são altas. Sei que o grupo está muito bem. Quero contribuir de onde puder, sempre pensando no que for melhor para a equipe, e tentar dar o melhor de mim. Hoje pude conversar com o treinador. Foi muito bom, ele me explicou o que queria, o que quer para o clube, e vou tentar ajudá-lo de onde me colocar.



Outras declarações de Lescano



Os objetivos no Vasco

"A expectativa é cumprir os objetivos que o grupo traçar, sair da parte de baixo da tabela e, como estamos tão perto nas duas copas, competir ao máximo e tentar chegar até o fim. Para a torcida, digo que chega um jogador que vai deixar tudo em campo para tentar colocar o clube o mais alto possível".

Conversa com os argentinos do elenco

"Quando surgiu a possibilidade de vir, conversei com eles. Falaram muito bem do Vasco, disseram que era um clube muito bonito. As instalações também são muito boas. Era um passo importante para mim vir para o Vasco. A primeira coisa que eles me disseram foi para vir, porque eu encontraria um grande clube".



Diferenças entre futebol brasileiro e argentino

"Na Argentina, acompanha-se muito o futebol brasileiro. Sei que está crescendo muito, que a liga é muito competitiva e todos os jogos são difíceis. Talvez a diferença esteja no contato: o futebol argentino é mais físico, mais disputado, tem mais choque. Aqui é um pouco diferente, tem mais técnica e um jogo mais bonito. É também um pouco do que eu gosto, então vou tentar aproveitar isso".



Apelidos

"Tenho vários apelidos: Pupi, Pipa... foram dados pela minha família quando eu era pequeno e acabaram ficando".