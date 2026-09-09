Alan Lescano é o 5º reforço do Vasco no segundo semestre de 2026 Matheus Lima / Vasco

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Rodrigo Souza
Rio - Novo reforço do Vasco, Alan Lescano já está liberado para estrear. O meia argentino, de 24 anos, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira (9), e já está à disposição do técnico Pedro Emanuel para o jogo contra o Grêmio, no sábado (12), às 16h (de Brasília), em São Januário.
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Alan Lescano é o quinto reforço do Vasco na janela de transferências do segundo semestre. Além do meia argentino, o Cruz-Maltino também contratou o lateral Paulinho, o volante Sosa e os atacantes Colidio e Bruno Duarte. Há também um acerto encaminhado com o zagueiro Gabriel Pereira.
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O Vasco desembolsou 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36 milhões) pela contratação de Alan Lescano, que estava no Argentinos Juniors, da Argentina. O meia, de 24 anos, é visto internamente como um jogador que chegaria para ser titular e que joga tanto como camisa 10, quanto na função de 8.
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Nascido em Buenos Aires, Alan Lescano começou a carreira no Gimnasia y Esgrima, onde fez a base. O meia estreou no profissional em 2022 e disputou 30 jogos pelo time de La Plata, além de ter feito cinco gols e uma assistência. Já no Argentinos Juniors, marcou 27 gols e deu nove assistências em 123 partidas.