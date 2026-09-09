Rojas em ação pelo Vasco - Fotos: Matheus Lima/Vasco.

Rojas em ação pelo VascoFotos: Matheus Lima/Vasco.

Publicado 09/09/2026 19:15

Na ocasião, o técnico Pedro Emanuel utilizou um time alternativo no confronto contra os colombianos. O meia atuou por 77 minutos, até ser substituído por Santiago Sosa. Contra a equipe colombiana, o atleta foi participativo, teve 85% de passes certos, além de duas finalizações.

Rojas não atuava como titular do Vasco desde 13 de agosto, no empate por 0 a 0 contra o Olimpia, no jogo de ida das oitavas da Sul-Americana, em São Januário. No dia 20, o Cruz-Maltino informou que ele estava com um edema na coxa direita, que o tirou de campo por cinco jogos.

O meia colombiano voltou a ser relacionado contra o Fluminense, no último sábado (5), pelo Brasileirão. Rojas foi contratado no começo da temporada, sendo emprestado gratuitamente pelo Monterrey, do México. A negociação tem opção de compra no valor de 3,5 milhões de dólares (R$ 18,5 milhões).

Rojas chegou com bastante expectativa da torcida. Porém, ainda não conseguiu se provar na equipe. Pelo Cruz-Maltino, o meia colombiano entrou em campo em 31 jogos, anotou dois gols e contribuiu com cinco assistências. Ele ainda busca se firmar no elenco.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza