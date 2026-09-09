Vasco deseja a contratação de Richarlison - AFP

Vasco deseja a contratação de RicharlisonAFP

Publicado 09/09/2026 08:00 | Atualizado 09/09/2026 08:30

Rio - O Vasco não desistiu da contratação de Richarlison , de 29 anos, que defende o Tottenham. Depois da negativa de empréstimo, o Cruz-Maltino fez uma proposta de compra pelo ex-atacante da seleção brasileira e acredita em uma resposta do clube inglês ainda nesta semana.

A equipe de São Januário acredita que o desejo de Richarlison de atuar pelo Vasco pode pesar positivamente. Savinho, novo jogador do Tottenham, declarou publicamente que o atacante deseja voltar ao futebol brasileiro.

"Ele falou que quer ir para o Vasco. Falei para ele ir para o Galão que vai ser mais feliz", afirmou o ex-jogador do Manchester City nas redes sociais.

Richarlison também recebeu consulta do Atlético-MG. Revelado pelo América-MG, o atacante ficou conhecido no futebol brasileiro por sua passagem pelo Fluminense. Em 2017, foi jogar no Watford, da Inglaterra, depois passou pelo Everton, antes de chegar ao Tottenham. Seu grande momento no futebol foi em 2022, quando foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo.