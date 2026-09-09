Vasco deseja a contratação de RicharlisonAFP
Vasco tenta comprar Richarlison e aguarda resposta nesta semana
Cruz-Maltino adota otimismo por desejo de atacante de atuar no clube; jogador, de 29 anos, foi titular da Seleção na Copa de 2022
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Goleiro do Vasco operou dois 'milagres' no fim do segundo tempo diante da equipe colombiana, para segurar o empate em 0 a 0
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Técnico português valorizou o empate do Cruz-Maltino diante do Independiente Santa Fe, na altitude de Bogotá, na Colômbia
Vasco empata com Santa Fe na altitude e decidirá vaga em São Januário
Cruz-Maltino conseguiu segurar o 0 a 0, fora de casa, nesta terça-feira (8), pela partida de ida das quartas de final da Sul-Americana
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