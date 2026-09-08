Marino em campo para o duelo entre Vasco e Santa FeReprodução / Instagram @vascodagama

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João Vitor Cravo
Colômbia - O colombiano Marino Hinestroza não pareceu muito satisfeito com o empate em 0 a 0 entre Vasco e Santa Fe, pela Sul-Americana. Ainda em busca de seu primeiro gol pelo clube, o atacante lamentou a falta de pontaria, mas cravou a classificação da equipe no jogo de volta, no Rio.
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"A gente teve várias oportunidades e infelizmente não conseguiu fazer o gol. Mas acho que o grupo está de parabéns. A gente veio aqui na altitude e competiu bastante. A chave ainda está muito aberta e eu sei que, com a nossa torcida, no nosso estádio, a gente vai conseguir a classificação", iniciou Marino, à "Paramount+".
"Faltou um pouco de capricho. A gente teve algumas chances para matar o jogo. Mas infelizmente é isso, o futebol é isso. Não é sempre que a gente vai acertar, mas a gente sempre está tentando. E eu sei que, com muito trabalho, a gente vai conseguir acertar muitos gols daqui para a frente", completou.
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Com o agregado em branco, o Vasco disputará o jogo de volta com o Santa Fe, pelas quartas de final da Sul-Americana, na próxima terça-feira (15) às 19h (de Brasília), em São Januário. Uma vitória magra classifica o time carioca para as semifinais.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza