Léo Jardim garantiu o empate em 0 a 0 para o Vasco - Reprodução / Instagram @vascodagama

Léo Jardim garantiu o empate em 0 a 0 para o VascoReprodução / Instagram @vascodagama

Publicado 08/09/2026 21:57 | Atualizado 08/09/2026 22:20

Colômbia - Um dos principais personagens do empate em 0 a 0 entre Vasco e Santa Fe , Léo Jardim celebrou sua atuação. No fim do segundo tempo, o goleiro cruz-maltino fez duas defesas milagrosas para salvar a equipe de sofrer gols. Além disso, ele se mostrou satisfeito com o resultado pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana.

"Fico feliz de poder ajudar a equipe, é para isso que eu trabalho. As duas chances que eles tiveram, nas defesas que eu fiz, foram bolas paradas, de escanteio. E na altitude a bola acaba ficando mais rápida, dificultando para a gente se defender. Mas a gente conseguiu ter muito volume e fazer um primeiro tempo melhor que o Santa Fe. No segundo tempo eu acho que eles conseguiram equilibrar melhor o jogo. Mas a gente criou boas oportunidades e, com um pouco mais de capricho, conseguiria um resultado melhor", disse Jardim, após o jogo, à "Paramount+".

Em seguida, o goleiro abriu o jogo sobre a dura sequência de jogos do Cruz-Maltino, que briga contra o rebaixamento no Brasileiro e também segue vivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Na fala, o goleiro valorizou o trabalho de Pedro Emanuel e sua comissão técnica.

"A gente tem treinado como pode, assistindo muitos vídeos, para corrigir o que a gente pode, no tempo que tem. O mister Pedro (Emanuel), junto com a comissão, tem feito um grande trabalho passando as informações. E a gente tem pensado jogo a jogo. É claro que a sequência pesa, mas, ao mesmo tempo, a gente estar disputando uma quartas de final, com possibilidade de chegar numa semifinal, e uma semifinal de Copa do Brasil também tem o seu valor, então a gente não pode abrir mão disso. Sabemos da situação complicada no Brasileiro, mas a gente também está trabalhando muito para mudar essa situação, e sabe que tem plenas condições de fazer isso", completou.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza