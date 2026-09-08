Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 08/09/2026 10:00

Sem alguns dos seus principais jogadores , o Vasco visitará o Independiente Santa Fe (COL) nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), na partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O duelo será no Estádio El Campín, em Bogotá, a 2.640 metros acima do nível do mar. A volta acontecerá na próxima semana, dia 15, no mesmo horário, em São Januário.

Onde assistir?

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Como chega o Santa Fe



O time colombiano vive boa fase e está invicto há dez jogos, com quatro vitórias e seis empates. Confiante, o elenco terá o fator casa a seu favor para tentar buscar mais um resultado positivo.



No entanto, alguns nomes serão baixas para Pablo Repetto.

Como chega o Vasco

Fluminense



Pedro Emanuel terá desfalques para o confronto. Carlos Cuesta, Andrés Gómez e Adson foram preservados da viagem. Thiago Mendes, suspenso, e Colidio, que não foi inscrito no torneio continental, também estão fora. O Cruz-Maltino espera voltar aos trilhos depois de perder o clássico para o por 1 a 0 , no sábado (5). Antes do revés para o rival, o Gigante da Colina acumulou três triunfos seguidos, sobre Cruzeiro e Vitória (duas vezes, pela Copa do Brasil).Pedro Emanuel terá desfalques para o confronto. Carlos Cuesta, Andrés Gómez e Adson foram preservados da viagem. Thiago Mendes, suspenso, e Colidio, que não foi inscrito no torneio continental, também estão fora.

Ficha técnica

Santa Fe (COL) x Vasco

Data e hora: 08/09/2026, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio El Campín, em Bogotá (COL)



Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Auxiliares: Maximiliano del Yesso (ARG) e José Savorani (ARG)

VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)



SANTA FE: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera e Christian Mafla; Daniel Torres e Kilian Toscano; Luis Palacios, Nahuel Bustos e Alexis Zapata; Hugo Rodallega. Técnico: Pablo Repetto.



VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Avellar); Sosa (Barros), Ramon Rique e Rojas; Marino, Nuno Moreira e Bruno Duarte (David). Técnico: Pedro Emanuel.