Pedro Emanuel tenta equilibrar Sul-Americana, Copa do Brasil e a fuga do Z4 em sequência decisiva - Divulgação/ Vasco da Gama

Pedro Emanuel tenta equilibrar Sul-Americana, Copa do Brasil e a fuga do Z4 em sequência decisivaDivulgação/ Vasco da Gama

Publicado 07/09/2026 19:30

Rio - Em situação delicada no Brasileirão, o Vasco deve poupar na Sul-Americana e priorizar a energia na competição nacional. O Cruz-Maltino preservou jogadores desgastados e aproveitou para mesclar o time no primeiro confronto contra o Santa Fe, da Colômbia, nesta quarta-feira (9), às 19h (de Brasília), em Bogotá, pelas quartas de final do torneio continental.

O Vasco viajou para a Colômbia sem o zagueiro Cuesta e os atacantes Andrés Gómez e Adson, que foram poupados, além do volante Thiago Mendes, suspenso. O centroavante Facundo Colidio, que também não foi inscrito na competição, também não viajou. Com isso, o técnico Pedro Emanuel aproveitou a oportunidade para mesclar o time e evitar mais desgastes.

Já na Colômbia, o Vasco realizou um treino nesta segunda-feira (7), na Sede Deportiva de Bogotá. Durante a atividade, o técnico Pedro Emanuel esboçou a escalação com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Avellar); Sosa (Barros), Ramon Rique e Rojas; Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Bruno Duarte (David).

No Brasileirão, o Vasco ocupa o 17º lugar com 25 pontos. O Cruz-Maltino, que tem um jogo a menos, está três pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Com mais 13 jogos pela frente, o Gigante da Colina precisa conquistar 20 pontos para atingir a pontuação "mágica" da permanência. Para isso, é necessário ter cerca de 50% aproveitamento nos próximos jogos.