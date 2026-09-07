Pedro Emanuel tenta equilibrar Sul-Americana, Copa do Brasil e a fuga do Z4 em sequência decisivaDivulgação/ Vasco da Gama
Vasco prioriza o Brasileirão e decide poupar na Sul-Americana
Cruz-Maltino viaja sem Thiago Mendes e Andrés Gómez, e aproveita para mesclar time e preservar jogadores desgastados com sequência
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No Z-4 do Brasileiro, Vasco tenta voltar aos trilhos na Sul-Americana
Em situação delicada na tabela da competição nacional, Cruz-Maltino se concentra nas quartas de final do torneio continental
Sem Andrés Gomez e Thiago Mendes, Vasco viaja para a Colômbia
Além dos dois jogadores, o Cruz-Maltino terá mais ausências no jogo de ida da Sul-Americana contra o Santa Fe (COL), nesta terça-feira (8)
Vasco paga caro pela falta de pontaria e aumenta risco de rebaixamento
Cruz-Maltino não aproveita chances claras em clássico contra o Fluminense, acaba derrotado por 1 a 0 e se complica na competição
Pedro Emanuel define Brasileiro como prioridade após revés em clássico
Técnico do Vasco lamentou derrota para o Fluminense por 1 a 0 e projetou confronto direto contra o Grêmio, no fim de semana que vem
Thiago Mendes lamenta derrota do Vasco: 'Nosso time criou bastante'
Volante também destacou 'a garra', 'a determinação' e 'o empenho' do Cruz-Maltino na partida contra o Fluminense no Maracanã
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