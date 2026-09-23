Cristiano Dresch é o presidente do Cuiabá - AssCom Dourado

Cristiano Dresch é o presidente do CuiabáAssCom Dourado

Publicado 23/09/2026 19:40

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, rasgou o verbo sobre as dívidas que o clube tem a receber e, em desabafo, citou Vasco , Santos e Corinthians. Nesta quarta-feira (22), o dirigente cobrou dedução de pontos aos devedores na tabela do Brasileiro e afirmou que, se este tipo de punição acontecesse, as pendências rapidamente seriam pagas. Além disso, revoltado, declarou que os times "vão permanecer na Série A por um estelionato esportivo". Vale lembrar que atualmente o Cruz-Maltino não tem dívida com o Cuiabá.

"Esse problema existe porque nós vivemos em um mercado que não tem nenhum tipo de regulação e não tem punição. Hoje o transfer ban está se mostrando insuficiente, a gente precisa que tenha perda de ponto. Acho que se o Corinthians tivesse ameaçado de perder três pontos na tabela esse dinheiro já tinha saído de algum lugar", declarou Cristiano Dresch, em entrevista à "ESPN".

Segundo o dirigente, o "transfer ban", período em que o clube fica impedido de fazer novas contratações até que uma dívida seja quitada, não tem sido suficiente para garantir que o Cuiabá receba os pagamentos. O Corinthians, em específico, deve ao clube cerca de R$ 17 milhões, referentes à compra do volante Raniele, feita em janeiro de 2024.

"O Santos da mesma forma, a gente vê o Santos, o Vasco também, que deu um calote gigantesco, vão permanecer na Série A através de um estelionato esportivo. É muito grave, ruim para equipes como Mirassol, ruim para o Remo, que está com tudo em dia e vai cair", reforçou.

No caso do Santos, o "estelionato esportivo" apontado por Dresch se deve a outra transferência. O Peixe foi condenado a pagar cerca de R$ 18 milhões ao Cuiabá por dívida relacionada ao zagueiro Joaquim, contratado em 2023 e vendido ao Tigres, do México, em 2024. Já o Vasco — e o Botafogo, que viria a ser citado — vive processo de recuperação judicial e administra lista de credores, na qual o time do Mato Grosso não consta.

"Como que um clube que está devendo R$ 18 milhões para o Cuiabá contrata um jogador pagando R$ 2 milhões, como o Santos contratou o Arthur, o Cebolinha, que vão fazer a diferença dentro de uma tabela de classificação? (O Santos) Foi lá em Belém e ganhou do Remo, vai ficar na Série A. Como funciona isso? Como o Mirassol vê todo mundo contratando, gastando, e ele pagando em dia, fazendo sacrifício, e o Vasco que entrou com uma recuperação judicial deu um cano gigantesco, o Botafogo da mesma forma, permanecendo na Série A? Isso é injusto", completou o presidente.

