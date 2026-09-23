Cristiano Dresch é o presidente do CuiabáAssCom Dourado
Presidente do Cuiabá sugere perda de pontos ao Vasco por 'estelionato'
Dirigente citou o Cruz-Maltino e outros dois clubes do Brasileirão por não-pagamento de dívidas, e cobra punições à CBF
Presidente do Cuiabá sugere perda de pontos ao Vasco por 'estelionato'
Dirigente citou o Cruz-Maltino e outros dois clubes do Brasileirão por não-pagamento de dívidas, e cobra punições à CBF
Ex-jogadores entram com ação para impedir nova SAF do Vasco
Pedido judicial também envolve um ex-preparador do Cruz-Maltino; leilão está marcado para acontecer nesta sexta-feira (25)
Cuiabano recebe sondagens sauditas, mas Vasco deseja mantê-lo
Jogador, de 23 anos, está emprestado ao Cruz-Maltino até dezembro; clube de São Januário tem opção de compra no valor de R$ 58,5 milhões
Jornalista afirma que Vasco está entre os três melhores do Brasil
Comentarista da ESPN, André Plihal afirmou que o Cruz-Maltino e o Flamengo são os dois times com o melhor nível de futebol atualmente
Vasco confirma semifinal da Copa do Brasil em São Januário
Duelo contra o Palmeiras irá acontecer em novembro; Cruz-Maltino prioriza utilizar o Maracanã em partida pela Sul-Americana
Santiago Sosa tem papel fundamental em crescimento do Vasco
Recém-contratado, volante deu maior solidez defensiva ao Cruz-Maltino, que deixou a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro
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