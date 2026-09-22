Santiago Sosa em ação durante jogo do VascoDikran Sahagian / Vasco
Desde que estreou, o argentino logo se tornou um dos meio-campistas de destaque da competição nacional. Ao todo, disputou dez partidas, sendo sete entre os titulares. No período, acumulou 47 duelos ganhos, 44 cortes, 24 interceptações e 19 desarmes.
Além disso, somou 83% de acerto nos passes e só levou três dribles, segundo o ‘Sofascore’.
Comprado ao Racing (ARG) por 7,5 milhões de dólares (R$ 38 milhões), Santiago Sosa chegou ao Gigante da Colina há pouco mais de um mês justamente para ser um volante de marcação. Até aqui, cumpriu sua função com eficiência e caiu nas graças da torcida.
Situação no Campeonato Brasileiro
O próximo compromisso será depois da Data Fifa, no dia 7 de outubro. O Gigante da Colina terá o Botafogo pela frente, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os jogos que restam ao Vasco
. Botafogo x Vasco (07/10) - 29ª rodada
. Vasco x Remo (10/10) - 30ª rodada
. São Paulo x Vasco (a definir) - 31ª rodada
. Vasco x Corinthians (a definir) - 32ª rodada
. Vasco x Flamengo (a definir) - 33ª rodada
. Athletico-PR x Vasco (a definir) - 34ª rodada
. Vasco x Internacional (a definir) - 35ª rodada
. Red Bull Bragantino x Vasco (a definir) - 36ª rodada
. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada
. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada
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