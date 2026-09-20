Pedro Emanuel organizou o VascoMauro Pimentel / AFP
Vasco cresce com reforços e fica fora da zona durante a Data Fifa
Cruz-Maltino ganha nova identidade sob o comando de Pedro Emanuel e apresentação evolução após a chegada dos recém-contratados
Ramon Rique celebra primeiro gol pelo Vasco: ‘Sensação inexplicável’
Cria das categorias de base, o meio-campista foi o responsável por fechar a goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba, em São Januário
Vasco cresce com reforços e fica fora da zona durante a Data Fifa
Cruz-Maltino ganha nova identidade sob o comando de Pedro Emanuel e apresentação evolução após a chegada dos recém-contratados
Lescano estreia como titular e empolga torcida do Vasco nas redes
Argentino marca pela primeira vez na goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba; meia ainda participa da jogada que abriu o placar em São Januário
Pedro Emanuel parabeniza os jogadores por goleada: ‘Um prazer’
Técnico do Vasco ficou satisfeito e enalteceu o elenco depois da ótima atuação na vitória por 5 a 0 sobre o Coritiba, em São Januário
Bruno Duarte valoriza união no Vasco após goleada sobre o Coritiba
Atacante marcou na vitória por 5 a 0, em São Januário, e colaborou para o Cruz-Maltino deixar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro
Vasco dá show, goleia o Coritiba e sai do Z-4 no Campeonato Brasileiro
Com gols de Colidio, Bruno Duarte, Lescano, Andrés Gómez e Ramon Rique, o Cruz-Maltino venceu o Coxa por 5 a 0 e deixou o rebaixamento
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