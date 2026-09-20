Pedro Emanuel organizou o VascoMauro Pimentel / AFP

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Rodrigo Souza
O Vasco ganhou uma nova identidade no segundo semestre da temporada. Com a chegada do técnico Pedro Emanuel e de reforços, o Cruz-Maltino cresceu de produção, se classificou às semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, além de reagir no Brasileirão. Após a goleada sobre o Coritiba por 5 a 0, neste último sábado (19), o Gigante da Colina se garantiu fora da zona de rebaixamento durante a Data Fifa.
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Fora da zona de rebaixamento, o técnico Pedro Emanuel vai ter tranquilidade para trabalhar durante a Data Fifa. O cenário é o oposto da última paralisação entre junho e julho, por causa da Copa do Mundo. Foi neste momento em que o Vasco entrou na zona de rebaixamento. Desde então, o Cruz-Maltino passou por muitas mudanças com a chegada de um novo treinador e de reforços, o que ajudou na recuperação.
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Em boa fase na temporada, o Vasco deixou a zona de rebaixamento e reduziu o risco de queda para 37%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minais Gerais (UFMG). Nos últimos cinco jogos da competição nacional, foram três vitórias e duas derrotas. Atualmente, o Cruz-Maltino vem de uma sequência de quatro partidas de invencibilidade somando todas as competições e três vitórias seguidas.

Vasco volta a aplicar goleada por cinco gols

Com a goleada sobre o Coritiba, o Vasco voltou a vencer por cinco ou mais gols de diferença após mais de um ano. A última vitória por essa margem aconteceu em 17 de agosto de 2025, quando o Cruz-Maltino goleou o Santos por 6 a 0, no Morumbi, pelo Brasileirão. Na época, o time vivia o seu melhor momento após a chegada do técnico Fernando Diniz, que foi demitido no início deste ano.
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Desde a última temporada, o Vasco é o segundo time com mais vitórias com cinco gols marcados. A goleada sobre o Coritiba foi a terceira no período, ficando atrás apenas do Flamengo que já venceu cinco vezes com essa quantidade de gols marcados. Já o Palmeiras, com duas vitórias com cinco gols marcados, completa o top 3 neste período, segundo os dados do "R10 Score".
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