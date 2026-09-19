Bruno Duarte comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Coritiba, em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Bruno Duarte comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Coritiba, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 19/09/2026 23:22 | Atualizado 19/09/2026 23:49

Atacante do Vasco , Bruno Duarte rasgou elogios ao elenco depois da goleada por 5 a 0 sobre o Coritiba , neste sábado (19), em São Januário, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele valorizou a união dos jogadores em meio ao momento que vive o Cruz-Maltino, com vaga garantida nas semifinais da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.

“Estamos em três competições muito difíceis, a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então, todo o grupo é importante neste momento. Temos que estar unidos, não existe time titular e time reserva. Existe o Vasco. Temos que lutar para conseguir os resultados em todas as competições”, declarou o jogador, em entrevista após o confronto.

O centroavante, que foi o responsável por fazer o segundo gol do Gigante da Colina sobre o Coxa, também destacou o técnico Pedro Emanuel: “O professor tem nos ajudado e nos ensinado muito. Estamos entendendo a metodologia de trabalho dele, está sendo bom para nós. Temos que continuar trabalhando para continuar tendo bons resultados”.

Como foi o jogo?

O Vasco protagonizou grande atuação e dominou o Coritiba do início ao fim, sem tirar o pé em nenhum momento. Os gols foram de Colidio, Bruno Duarte, Lescano, Andrés Gómez e Ramon Rique. Do outro lado, o Coxa nem sequer esboçou uma reação.

Situação no Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o Vasco conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Neste momento, soma 31 pontos e ocupa a 16ª posição. Agora, o Cruz-Maltino só voltará a campo depois da Data Fifa, no início de outubro. O próximo compromisso será contra o Botafogo , dia 7, às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Acho importante (a pausa no calendário). Dá mais tempo para trabalharmos algumas coisas que precisamos, principalmente a questão física. São muitos jogos e às vezes não dá tempo de treinar coisas que faltam. É só jogar, recuperar, jogar, recuperar. Agora, teremos tempo de ganhar algumas vantagens na parte física e também na qualidade técnica, para nos entrosarmos”, avaliou Bruno Duarte.