Bruno Duarte comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Coritiba, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco
Bruno Duarte valoriza união no Vasco após goleada sobre o Coritiba
Atacante marcou na vitória por 5 a 0, em São Januário, e colaborou para o Cruz-Maltino deixar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro
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Atacante marcou na vitória por 5 a 0, em São Januário, e colaborou para o Cruz-Maltino deixar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro
Vasco dá show, goleia o Coritiba e sai do Z-4 no Campeonato Brasileiro
Com gols de Colidio, Bruno Duarte, Lescano, Andrés Gómez e Ramon Rique, o Cruz-Maltino venceu o Coxa por 5 a 0 e deixou o rebaixamento
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Barros, Cuesta e Tchê Tchê não estarão à disposição de Pedro Emanuel para o duelo deste sábado (19), pelo Campeonato Brasileiro
Vasco x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem
Em momentos distintos no Brasileirão, equipes se enfrentam em São Januário neste sábado (19), às 20h30 (de Brasília), pela 28ª rodada
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Mesmo sem ter a titularidade absoluta na lateral esquerda do Vasco, o uruguaio segue contribuindo muito ofensivamente quando entra em campo
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Atacante, de 26 anos, chegou ao Cruz-Maltino recentemente e tem sido elogiado pelos torcedores em começo da sua trajetória
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