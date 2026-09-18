Colidio é uma das esperanças do Vasco nesta reta final de BrasieirãoMatheus Lima / Vasco

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Pedro Logato
O atacante do Vasco, Facundo Colidio, de 26 anos, chegou ao clube em pouco tempo, porém, rapidamente tem feito "seu dever de casa". Não apenas por estar dando boas respostas dentro do campo, mas também por estar se empenhando em relação a identificação com o clube. Questionado sobre um ídolo de infância no futebol, o argentino citou um dos grandes da história do Cruz-Maltino.
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A situação aconteceu durante a participação de Colídio em um "bate-bola", atividade de perguntas e respostas curtas, da Vasco TV. O argentino citou Juninho Pernambucano como uma das referências que tinha quando era criança.
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O ex-meia é considerado um dos grandes ídolos da história do Vasco. Curiosamente o seu feito no futebol mais lembrado pelos cruz-maltinos envolve uma partida contra o River Plate, ex-clube de Facundo Colidio.
Em 1998, quando Vasco e o clube de Buenos Aires se enfrentaram pela Libertadores, Juninho Pernabucano anotou de falta um belíssimo gol, no Monumental de Nuñes, que garantiu a classificação do Cruz-Maltino para a decisão. Posteriormente, os cariocas conquistaram diante do Barcelona, de Guyaquil, o maior título da sua história.
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Juninho Pernambucano defendeu o Vasco em três oportunidades. A primeira, e principal, aconteceu de 1995 a 2001. Na ocasião, ele conquistou uma Libertadores, dois Brasileiros, uma Mercosul, um Torneio Rio-SP e também um Campeonato Carioca. Depois o ex-meia passou pelo Cruz-Maltino em 2011 e 2012, saiu para atuar no futebol norte-americano, e retornou em 2013 para encerrar sua carreira. Quando o ídolo do Vasco parou de jogar, Colídio tinha apenas 13 anos.
O argentino também foi perguntado sobre qual jogador gostaria de atuar junto e respondeu: Lionel Messi, um dos maiores jogadores de todos os tempos e ídolos do futebol do seu país de origem.
Em agosto, o Vasco pagou cerca de 4,5 a 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 22,9 milhões a R$ 25,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atacante Facundo Colidio junto ao River Plate. Ele assinou contrato até o fim de 2029.