Colidio é uma das esperanças do Vasco nesta reta final de Brasieirão - Matheus Lima / Vasco

Colidio é uma das esperanças do Vasco nesta reta final de BrasieirãoMatheus Lima / Vasco

Publicado 18/09/2026 17:43 | Atualizado 18/09/2026 17:46

A situação aconteceu durante a participação de Colídio em um "bate-bola", atividade de perguntas e respostas curtas, da Vasco TV. O argentino citou Juninho Pernambucano como uma das referências que tinha quando era criança.

O ex-meia é considerado um dos grandes ídolos da história do Vasco. Curiosamente o seu feito no futebol mais lembrado pelos cruz-maltinos envolve uma partida contra o River Plate, ex-clube de Facundo Colidio.

Em 1998, quando Vasco e o clube de Buenos Aires se enfrentaram pela Libertadores, Juninho Pernabucano anotou de falta um belíssimo gol, no Monumental de Nuñes, que garantiu a classificação do Cruz-Maltino para a decisão. Posteriormente, os cariocas conquistaram diante do Barcelona, de Guyaquil, o maior título da sua história.

Juninho Pernambucano defendeu o Vasco em três oportunidades. A primeira, e principal, aconteceu de 1995 a 2001. Na ocasião, ele conquistou uma Libertadores, dois Brasileiros, uma Mercosul, um Torneio Rio-SP e também um Campeonato Carioca. Depois o ex-meia passou pelo Cruz-Maltino em 2011 e 2012, saiu para atuar no futebol norte-americano, e retornou em 2013 para encerrar sua carreira. Quando o ídolo do Vasco parou de jogar, Colídio tinha apenas 13 anos.

O argentino também foi perguntado sobre qual jogador gostaria de atuar junto e respondeu: Lionel Messi, um dos maiores jogadores de todos os tempos e ídolos do futebol do seu país de origem.

Em agosto, o Vasco pagou cerca de 4,5 a 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 22,9 milhões a R$ 25,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atacante Facundo Colidio junto ao River Plate. Ele assinou contrato até o fim de 2029.