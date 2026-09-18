Recém-contratado, Alan Lescano pode receber sua primeira chance como titular no Vasco no duelo com o Coritiba, neste sábado (19). O meia-atacante apresentou desempenho satisfatório na estreia, na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, na semana passada, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
No triunfo sobre o Tricolor Gaúcho, ele saiu do banco de reservas e teve boas participações. Inclusive, no lance do gol de Thiago Mendes, que abriu caminho para a virada cruz-maltina. Ao todo, atuou por 17 minutos, somou 20 ações com a bola e 93% de aproveitamento nos passes (só errou um dos 14 que tentou), além de um toque decisivo. Os dados são do ‘Sofascore’.
Um fator que contribui para que o argentino ganhe força para aparecer na escalação principal é a ausência de Tchê Tchê. O meio-campista recebeu o terceiro cartão amarelo, precisará cumprir suspensão automática e não estará à disposição para enfrentar o Coxa.
Sendo assim, um possível time tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Adson, Andrés Gómez e Colidio.
O negócio por Alan Lescano
O meia-atacante foi comprado ao Argentinos Juniors (ARG) por cerca de 7,5 milhões de dólares (R$ 38 milhões) fixos, além de 1,5 milhão de dólares (R$ 7,6 milhões) em metas estabelecidas no contrato. Ele assinou vínculo com o Gigante da Colina até dezembro de 2029.
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