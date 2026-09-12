Em confronto direto na briga contra o rebaixamento, o Vasco venceu o Grêmio de virada, por 2 a 1, em Porto Alegre, neste sábado (12), e está a um detalhe de deixar o Z-4 do Brasileirão. O triunfo, válido pela 27ª rodada, partiu dos gols de Thiago Mendes e Colidio. A equipe porto-alegrense já havia aberto o placar com Mathías Villasanti.
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Após a vitória, o Cruz-Maltino ficou na 17ª posição, e pode deixar a zona do rebaixamento caso o 16º colocado Mirassol perca para o Vitória neste domingo (13). Com os mesmos 28 pontos dos dois, o Grêmio ficou no 15º lugar. Agora, o clube carioca volta as atenções para o jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, contra o Santa Fe, da Colômbia, nesta terça-feira (15), às 19h (de Brasília), em São Januário.
O jogo
Os primeiros minutos da partida foram brigados. Muitos chutes travados, muitas divididas fortes e poucas finalizações no alvo. O Cruz-Maltino foi o primeiro a levar perigo com Adson, duas vezes. Primeiro, o ponta recebeu pela direita, cortou para dentro e finalizou rente à trave de Weverton. Depois, ele apareceu livre, agora dentro da área, mas cabeceou para fora.
Após jogada individual de Andrés Gómez, aos 36, o Vasco quase abriu o placar com Tchê Tchê. Perto da pequena área, o volante recebeu cruzamento rasteiro e finalizou em cima de Weverton. Três minutos depois, em sua primeira chance clara no jogo, o Grêmio foi mais eficiente e chegou ao gol. Após roubada de bola e cruzamento de Jovane Cabral pela esquerda, Villasanti aproveitou rebote de Léo Jardim para abrir o placar.
No segundo tempo, depois de criar mais chances e levar derrota magra para o intervalo, o Vasco voltou a campo afobado e enfrentou dificuldades. Do outro lado, com o resultado favorável, o Grêmio também passou a incomodar menos.
A primeira chance clara da etapa final aconteceu apenas aos 30, e com gol. Capitão do time, Thiago Mendes aproveitou linda assistência de letra do estreante Lescano, em bate-rebate dentro da área, para chutar forte e empatar. Logo depois, aos 34, o Vasco virou o jogo com Facundo Colidio, que aproveitou "presente" de Nardoni, serviu Bruno Duarte e recebeu dentro da área para selar a virada de carrinho.
Vasco 2 x 1 Grêmio
Brasileirão - 27ª rodada
Data e hora: 12/09/2026, às 16h (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre
Gols: Villasanti, aos 39' do 1ºT (1-0); Thiago Mendes, aos 30' do 2º T (1-1); Colidio, aos 34 do 2º T (1-2) Cartões amarelos: Pedro Gabriel, Wallace e Diego Caito (GRE); Tchê Tchê, Cuiabano e Robert Renan (VAS) Cartões vermelhos:
Árbitro: Raphael Claus (SP) Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) Assistente 2: Alex dos Santos (SC) VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)
VASCO (Técnico: Pedro Emanuel) Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta (Jair), Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Sosa, Tchê Tchê (Lescano) e Thiago Mendes; Adson (Bruno Duarte), Andrés Gómez e Colidio.
GREMIO (Técnico: Luís Castro) Weverton, Diego Caito, Wallace, Kannemann e Pedro Gabriel; Noriega, Villasanti e Krovinovic; Tetê (Enamorado), Jovane Cabral (Juan Nardoni) e Carlos Vinicius.
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